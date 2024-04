Isabella Santodomingo delató a famoso actor: “Me trató de dar un beso con lengua”

La actriz Isabella Santodomingo reapareció en días recientes, luego de los problemas de salud que padeció recientemente, y habló sobre la desagradable experiencia que vivió durante la filmación de una conocida novela.

En su entrevista, la barranquillera entregó los detalles del inadecuado comportamiento y la falta de profesionalismo demostrada por uno de sus compañeros durante una escena de besos que debían interpretar.

La desagradable experiencia que tuvo Isabella Santodomingo con famosos actor

De acuerdo con lo expuesto por la actriz en su charla con La Tele Letal, recorrer el camino de la actuación no resultó una tarea fácil. Fue entonces recordó la inesperada situación que vivió en 1993 al trabajar con Edmundo Troya, un conocido galán de los noventas, quien intentó besarla con lengua sin su consentimiento, lo que ella encontró incómodo y poco profesional.

“Imagínense que era mi primera escena romántica en la primera novela que yo hacía, que se llamaba ‘Pasiones secretas’, y se me abalanzó encima este señor y me trató de dar un beso con lengua y todo. Yo estaba peleando, pero me tocó aguantarme un poquito porque, de lo contrario, me tocaba repetir escena ¡Y qué hartera tener a ese riñón con patas encima!”, comentó Isabella Santodomingo.

“Te lo juro que cuando se acabó cogí y le metí un empujón, y le dije: ‘¿Sabes qué? ¡Nunca más! ¡Extínguete!’”, concluyó la también escritora y presentadora, recordada por producciones como Perro amor, Fuego verde, La saga: negocio de familia, Eternamente Manuela y Los caballeros las prefieren brutas.

Los comentarios de los televidentes no se hicieron esperar y varios de estos señalaron que la experiencia de Santodomingo es un recordatorio de los límites profesionales que deben adoptar, en este caso, quienes se dedican la actuación.

¿Por qué le despegaron la oreja a Isabella Santodomingo?

A finales de 2023, la mujer de 56 años entró al quirófano y se sometió a una timpanoplastia, procedimiento que se realiza para corregir una ruptura u otro daño en el tímpano.

“Hace poco me preguntaron que por qué hace rato no subía nada a mi Instagram. Es que tras la timpanoplastia que tuvieron que hacerme al final de año, no quedé muy bien que digamos —todavía tengo el oído tapado y me duele a veces— y no estaba inspirada, ni motivada a nada. Es la verdad (...) La recuperación ha sido lenta porque, literal, me despegaron la oreja”, explicó por medio de una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

“A pesar de que para mí es incómodo salir, el ruido o rodearme de muchas personas a la vez —y lo seguirá siendo hasta que me operen de nuevo, porque ayer me lo dijeron—, que no se diga que no hice lo que pude para hacer cosas, participar y pasarlo bien sin que nadie supiera que estaba mal o que realmente les oí la mitad”, concluyó Isabella Santodomingo.