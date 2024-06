Isabella Santiago, expulsada de ‘LCDLF’, reveló que sí hizo brujería en el reality

A lo largo de los cuatro meses que estuvo al aire ‘La Casa de los famosos’,solo hubo dos expulsiones. La primera fue Elianis Garrido, quien duró muy poco en la competencia, la segunda si resultó bastante recordada pues dejó por fuera a la modelo y actriz Isabella Santiago quien estuvo casi 100 días dentro del estudio. En su caso un mal comportamiento durante una fiesta, según mencionó en su momento El Jefe, máxima autoridad en la casa más famosa de la televisión, como ha denominado RCN al formato, la dejó por fuera.

Isabella no se arrepiente de lo ocurrido, tampoco cree que su salida haya sido justa teniendo en cuenta que no fue la única que se ‘portó' inadecuadamente ese día. Sin embargo no se detiene en ese capítulo.

Eso dejó ver en el diálogo que la actriz sostuvo con Vea una vez llegó de México, a donde viajó apenas salió de ‘La Casa de los famosos’ para presentar pruebas que tenía pendientes desde antes de entrar a La Casa. Su experiencia en el reality fue una mezcla de emociones que procura atesorar.

Para comenzar, admitió que lo que más le costó fue la convivencia. De ahí que no está dispuesta a volver a aceptar un ofrecimiento similar, menciona Santiago, quien también estuvo en el reality ‘MasterChef Celebrity’ en el 2023. “Yo volvería a participar en un reality, no sé si de convivencia, pero sí de competencia y de baile o cocina o cualquier otro, en donde yo tenga por lo menos mi espacio para volver a mi casa”.

Santiago descubrió que su mayor desafío al entrar en la casa fue la desconfianza, que la ha acompañado desde que era un niña. “La desconfianza, o sea que no confío. No confío tan fácil. Para mí no es fácil llamar a una persona amiga mía en 15 días o confiar en una persona en dos meses, porque eso no es sencillo. Además menos en el contexto en el que estamos, en donde prácticamente todos estamos fingiendo de alguna manera algo porque nadie quiere sacar sus demonios en público y que toda Colombia te conozca”.

De ahí que a lo largo de su convivencia solo tuvo una relación cercana con Mafe Walker y Martha Isabel Bolaños. Le costó entrar en mayor confianza con los demás miembros. Esto sumado a su carácter director que le impedía reservarse lo que pensaba la mantuvo siempre en una especie de alerta. Sin embargo, también destaca que procura hacerle caso a ese instinto que le indica con quién se puede sentir en confianza y con quien no y “pocas veces falla”.

Isabella salió de La Casa de los famosos y viajó a México a hacer pruebas para varias producciones Fotografía por: Felipe Mariño

Isabella Santiago no fue feliz en ‘La Casa de los famosos’

Aunque entrar a ‘La Casa de los famosos’ pudiera verse como un gran logro, Santiago reflexionó sobre lo que vivió allí. Y si bien es cierto pudo trabajar aspectos como la confianza y deshacerse de otros temores, también lo es que en realidad allí nunca fue feliz. “Yo le pedía a Dios y al universo todos los días: ‘sácame, sácame, sácame’. Yo todos los días quería salir de la casa. Yo no estaba a gusto adentro, en serio, yo no era feliz adentro de la casa”

Con el paso del tiempo se fue acomodando en su situación aunque menciona que le costó entender por ejemplo por qué la atacaban, si ella se mantenía al margen de muchas situaciones.

Otro de los señalamientos que siente había sobre ella eran sus prácticas. Isabella y Marha Isabel recurrían a momentos de silencio, meditaciones y a elementos como inciensos para mejorar la energía. La actriz venezolana es una creyente absoluta de las energías y defiende sus prácticas, de hecho cuando le preguntamos si tenían que ver con brujería, aquellos ritos, como en redes sociales algunos mencionaban, ella sin titubeos respondió que era “orgullosamente bruja blanca”.

“Soy una bruja moderna”, Isabella Santiago

“Hacíamos esos rituales y nos iba súper bien con Mafe y Martha. Incluso yo me acuerdo que a veces, bueno, a mí me tildaban allá adentro de la bruja, que la bruja Isabella.... O sea, yo soy una bruja moderna, una bruja blanca. Hay millones de brujas en este mundo, solo que no entendemos el poder que tenemos. El hecho de que seamos brujas no quiere decir que tiene una connotación negativa, es más, el poder que tiene, la fuerza que tiene el hecho de ser bruja es tan poderosa que el hombre le tiene miedo y obviamente te va a decir está mal, si nos quemaron, nos quemaron durante siglos”.

Isabella procura mantenerse limpia de lo que llama energías negativas, por eso no vio nada de la casa cuando fue expulsada, sentía que era “algo tóxico”. se dedicó a ella a trabajar en sus sueños y a confiar en su poder y en esa anda. Atenta a respuestas concretas sobre las pruebas que ha presentado.

