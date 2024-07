Integrante de la Selección Colombia se casa: así fue su propuesta de matrimonio

La Selección Colombia está llena de deportistas con fascinantes historias de vida que llaman la atención de los aficionados. Tal es el caso de una de las figuras del plantel femenino, quien se comprometió en horas recientes.

Leicy Santos, la ‘10′ de la Selección Colombia que se casa pronto

La destacada futbolista cordobesa y estrella del Washington Spirit, equipo al que llegó tras jugar en el Atlético de Madrid, dio un paso significativo en su vida personal al comprometerse con Geraldine Matallana, quien ahora será su futura esposa.

Leicy Santos porta la camiseta número 10 de la Selección Colombia de fútbol femenino y es considerada como una de las referentes del plantel. Fotografía por: Miguel Gutiérrez

La propuesta de matrimonio, que tuvo lugar en un entorno romántico junto al mar, fue compartida con alegría por la pareja en las redes sociales. Geraldine, quien es administradora de empresas y coach de vida, ha estado vinculada con la selección nacional, realizando talleres con las jugadoras.

Leicy Santos y Geraldine Matallana comparten su vida desde hace varios meses, cuando comenzaron a hacer pública su relación. La relación se fortaleció con el tiempo, culminando en una romántica propuesta de matrimonio, que fue felizmente aceptada y celebrada en las redes sociales. No obstante, todavía no se sabe qué día llegarán al altar.

Despedida de Leicy Santos, jugadora de la Selección Colombia, del Atlético de Madrid

Hasta hace pocos días, la joven futbolista hizo parte del Atlético de Madrid, pero por cambios en el club declinaron de sus servicios para la próxima temporada. Sin embargo, los ‘colchoneros’ no dudaron en despedir a su 10 con un emotivo mensaje.

De igual manera, Leicy Santos se pronunció con unas emotivas palabras para los hinchas y la junta directiva, a quienes agradeció la oportunidad de jugar en uno de los equipos más populares de Europa.

“De niña, solo quería jugar al fútbol. Quería crecer rápido, soñaba con jugar en Europa en los mejores equipos, representar a mi selección y lograr cada objetivo trazado en mi vida, y hoy puedo decir que logré uno de los sueños más grandes de esa niña. Hoy me toca cambiar de equipo, y aunque los cambios no son fáciles y las decisiones son muy difíciles de tomar, sé que uno crece con ellos. Sin embargo, de aquí me llevo una familia, hermanas y recuerdos que atesoraré por siempre”, escribió la colombiana en sus redes sociales.