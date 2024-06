Homicida de Dr. Velásquez hizo escalofriante relato sobre cómo los asesinó

El productor musical conocido como Dr. Velásquez y su esposa Sofía Riascos fueron asesinados el sábado 8 de junio dentro de su residencia, en Envigado, Antioquia.

Daniel Alejandro Velásquez Franco, más conocido en el mundo artístico como Dr. Velásquez, fue encontrado, junto a su esposa, con una herida de bala en la cabeza en Envigado. Fotografía por: jmworldmusic

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el presunto homicida fue identificado como Julián Alberto Quintero, quien se desempeñaba como mayordomo de la casa del también productor musical.

Según se logró establecer, la víctima y el victimario tenían lazos familiares, pues, al parecer, el hombre que disparó el arma es el tío de la exesposa de Daniel Alejandro, como era su nombre de pila.

Así fue el atroz crimen de Dr. Velásquez y su esposa

Durante los últimos días, la Fiscalía General de la Nación ha estado realizando la respectiva investigación para esclarecer lo ocurrido. Este lunes, 17 de junio, el juez del caso determinó que Julián Alberto debía ir a la cárcel por el doble homicidio.

El hombre fue capturado por el personal del CTI en Itagüí. Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de doble homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Andrés Felipe Franco, el Fiscal encargado del caso, sacó a la luz la escalofriante y atroz confesión que hizo Julián Alberto, horas después de cometer el crimen. De acuerdo con el relato, todo se habría originado por una fuerte discusión por temas familiares que se sumó con el exceso de trago que habían tomado.

La relación del homicida y la víctima era muy cercana, al punto que, supuestamente, la mamá de Julián vivía en dicha residencia. Aparentemente, Dr. Velásquez le había pedido que la señora tenía que irse de la casa, pues no tenía una buena relación con su esposa Sofía Riascos.

“Me dijo que la abuela, mi madre, no podía seguir viviendo más allá en la finca. Yo le pregunté por qué, él me dijo que Sofía le había dicho que mi mamá la trataba mal... Daniel Alejandro me dijo que Astrid Sofía le había dicho que la trataba con unas palabras. Yo le dije que eso era absurdo. Daniel Alejandro comenzó a enojarse y me dijo ciertos improperios”, dijo el funcionario de la Fiscalía sobre lo que le habría narrado el confeso homicida.

Al parecer, el productor musical habría comenzado a referirse con fuertes palabras contra más integrantes de la familia de Julián, lo que habría generado su furia.

Daniel Alejandro, al parecer, le habría dicho a Quintero que, si él no sacaba a su mamá de la casa, él mismo lo haría. “Entonces, yo le contesté que no era para tanto”, dice el relato.

La situación causó la furia de Julián Alberto, quien, no dudó en sacar su arma de fuego y dispararle primero al cantante y, posteriormente, se dirigió a la habitación donde estaba durmiendo Sofía Riascos.

“Yo estallé, saqué la pistola que se tenía en El Parche y le disparé a Daniel Alejandro. Yo ya estaba enceguecido, con ira y con tragos, le dije que respetara y le disparé. Luego salí para la casa principal, subí al cuarto de Astrid Sofía y le disparé”.