Mauro Urquijo lleva alejado de la televisión desde hace varios años, luego de enfrentar algunos inconvenientes de salud. El actor es recordado por su participación en múltiples producciones como Yo soy Franky, La chica vampiro, Doña Bella, Sin senos no hay paraíso, La hija del mariachi, Pasión de Gavilanes, La mujer en el espejo, entre otras.

En el 2018 el actor hizo pública su relación con María Gabriela Isler, una modelo trans con quien se casó en el 2019. Aunque tuvieron una crisis matrimonial, la pareja se ha mostrado muy unida a través de sus redes sociales.

Gregorio, hijo de Mauro Urquijo, ahora es mujer. Se llama Roz

Mauro Urquijo sostuvo una relación con la también actriz Adriana López. Fruto de ese amor nacieron Gregorio y Lucas. Cuando la pareja terminó, ella quedó a cargo de los dos pequeños pues el actor “se desapareció” y nunca les aportó nada, así lo aseguró Adriana hace un tiempo en entrevista con La Red.

Este fin de semana, la actriz volvió a dialogar con el programa de entretenimiento de Caracol Televisión y allí apareció con su hijo Gregorio, quien, en realidad, ahora se define como mujer cuyo nombre es Roz.

“Roz está en un proceso, en una transformación y tiene un equipo de profesionales, dijo Adriana. Por su parte, Roz aseguró que lleva un poco más de un año en todo el proceso de transición. “Hace un año comencé a ir a citas de abrir mi expediente, exámenes de sangre donde el psiquiatra. Eso duró varios meses y luego regresé a la casa no solo con lo que había vivido y visto, sino que regresé como Roz”.

¿Qué piensa Mauro Urquijo sobre la transformación de su hijo?

En el mismo programa de La Red, el actor habló sobre el distanciamiento que ha tenido de sus hijos luego de la enfermedad que sufrió. “Me da duro saber que Gregorio (Roz) tuvo unos cambios fuertes en su vida, tuvo un cambio sexual. Algo me sorprendió porque nunca tuve un indicio o una duda hasta cuando viví con él”, dijo.

Luego, aprovechó el espacio para pedirles perdón por no haber estado a su lado. “Disculparme con ellos porque a pesar de cualquier cosa yo no estuve con ellos, no pude, que sepan que siempre los quiero y los amo con todo mi corazón y que me gustaría tener más contacto con ellos”.

Sobre el por qué dejaron de hablarse, Roz aseguró que: “en el 2018 sí teníamos cierta comunicación con él por WhatsApp, hablábamos nosotros ya viviendo aquí en la Ciudad de México, después de un tiempo terminó por bloquearnos, se acabó esa comunicación, fue un día que le estábamos pidiendo dinero para unos materiales escolares. Él no nos buscaba y nosotros la verdad no nos interesábamos por hablar con él. Al día de hoy tampoco nos interesa. Entiendo que tiene una esposa trans y eso le da un punto de vista y le abre los ojos, pero no hay nada que él tenga para apoyarme como todas esas personas con las que convivo día a día aquí en la Ciudad de México”, dijo.