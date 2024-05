Hijo de Camilo Sesto vive entre la basura y las drogas. Su madre teme por su vida

Desde que Camilo Sesto, uno de los grandes cantantes en español falleció, ha sido su único hijo Camilo Blanes el que ha ocupado las noticias. El joven que fue el heredero universal de la fortuna del intérprete de éxitos como ‘Tarde o temprano’, ‘A escondidas’ o ‘Corazón encadenado’, recibió una impresionante herencia de más de ocho millones de euros en el 2019.

Fue así como el joven pasó de residir en México a ocupar la mansión de su padre en España. Inicialmente su madre, Lourdes Ornelas estuvo con su hijo, quien también tenía ambiciones musicales pero desafortunadamente no ha contado con el respaldo del público, ya que canciones no han sonado como quisiera.

Con el correr de los meses, Camilo empezó a vivir solo y a rodearse de personas, que según su madre no procuran su bien, sino que por el contrario, lo han introducido en un mundo de excesos y drogas que lo han ido deteriorando.

Recordemos que en algún momento de esta historia Camilo, que hoy tiene 40 años, fue encontrado inconsciente en una carretera española y permaneció en el hospital. En ese momento, se temió por su vida. También pasó por rehabilitación. Después, en varias entrevistas Lourdes ha mostrado preocupación por su hijo, quien desde hace varios meses se viste de mujer y se hace llamar Sheila Devil. De esta manera, ha lucido en distintos post que sube a Instagram y que preocupan a sus seguidores.

Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, se mostró como mujer en el 2023 Fotografía por: instagram

Ahora ha sido nuevamente su madre quien a través de una entrevista se ha mostrado muy temerosa, a tal grado que reveló que su miedo es hallarlo algún día sin vida. En entrevista con “Ventaneando”, la madre de Camilo aseguró que sigue luchando para salvar a su hijo quien estaría rodeado de gente abusiva que solo desea sacarle provecho a la fortuna que se ha ido gastando poco a poco.

El hijo de Camilo Sesto quería vivir con su proveedor de droga

Ornelas cree que dichas personas incluso están procurando quitarle la casa. Se refirió específicamente a un hombre que seria su dealer, quien le proporciona drogas constantemente, y a la intención que Camilo tenía de dejarlo vivir junto a él. “Por eso Camilo no levanta la cabeza, ¿por qué?, porque él le suministra la droga y no lo deja sin droga, y le dije ‘cuidado’, yo no voy a dejar que acabes con mi hijo, porque cada día para mí es una sorpresa saber que está vivo, si está bien”, contó en la charla la preocupada madre que siempre procura estar al tanto de su hijo telefónicamente.

Ya anteriormente ella había lamentado no poder hacer más por él, ya que como es mayor de edad legalmente no puede avanzar en su ayuda y Camilo no desea entrar en rehabilitación.

Recientemente un video de Camilo en Instagram prendió más alertas, por parte de sus seguidores, ya que se veía con la dentadura descuidada, incluso se ven varios dientes rotos, vistiendo prendas viejas y con un maquillaje exagerado. Además pronunciaba palabras en inglés sin coherencia. Los comentarios no se hicieron esperar y pronto, Camilo borró el video.

Volviendo a la preocupación de Lourdes, anticipó en la entrevista que ya el caso está en manos de un abogado que pueda lograr que el joven entre a rehabilitación y salvarle la vida.

La madre también detalló que actualmente su hijo vive en la mansión que no cuenta con limpieza, pro el contrario hay basura alrededor y mucho desorden.

