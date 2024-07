Hija de Jorge Alfredo Vargas reveló el sueño que no pudo cumplir por sus papás

Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín son dos presentadores de televisión que, desde hace 28 años, están casados y conforman una familia junto a sus tres hijos: Laura, Felipe y Sofía.

Precisamente, fue la mayor de los hermanos Vargas Zabaraín quien habló recientemente sobre un sueño que tenía y se frustró por el trabajo de sus padres en Noticias Caracol y Noticias RCN.

Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín junto a sus tres hijos. Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo la hija de Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín?

Resulta que Laura Maré, quien se dedica a la música, siempre quiso participar en concursos de canto en televisión, como La Voz Kids y el Factor Xs, y así demostrarle al país su talento para el canto. Sin embargo, nunca pudo inscribirse porque el trabajo de sus papás en los canales Caracol y RCN se lo impidieron.

“Mis papás son presentadores de televisión y toda la vida, desde que yo nací, están enfrentados en los canales privados y grandes de acá, que son los que tienen estos programas; entonces, por conflicto de interés yo no puedo participar en un concurso, y como trabajan en los dos, pues ni uno ni en el otro, pero era mi sueño”, explicó la hija de Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín en una entrevista con el podcast Pasos Diarios.

Por último, Laura Maré recordó que hace poco tiempo pudo cantar en La Voz Kids, pero en calidad de invitada: “Este año me invitaron a cantar como artista en La Voz y fue como ‘‘¡por fin!’, fue muy lindo y emocionante, pero es por eso que no me presentaba”.

La promesa pendiente de la hija de Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín con la música

En una reciente entrevista con Vea, Laura Maré confesó que tiene una promesa pendiente con la memoria de su abuela Inés, madre de Inés María Zabaraín, quien falleció en febrero de 2022. De hecho, planea que uno de sus próximos trabajos discográficos sea contando las historias de su familia.

“La persona que más me mostró a mí en la vida que el amor es lindo fue ella, y yo creo que por eso me ha costado mucho escribir una canción digna de ese amor. Al final, dedicarme a escribir estas canciones es una enseñanza que ella me dejo, así como me enseñó que la vida se trata de sentir y de sentir bonito por la gente. Tengo un anhelo, y esto nunca lo he dicho, pero me encantaría hacer un EP en el cual recopile las historias que hay en mi familia, como las de mis abuelos o mis papás”, concluyó en su charla con este medio.