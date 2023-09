Hija de Gregorio Pernía muestra su rostro natural y recibe críticas, así respondió

Gregorio Pernía es uno de los actores más queridos de la televisión colombiana y uno de los más recordados gracias a su aparición en la famosa novela Sin senos sí hay paraíso, donde interpretó a Aurelio Jaramillo ‘El titi’, el villano que tuvo una relación llena de deseo y amor, con Catalina Santana.

Gregorio y su esposa, Érika Rodríguez, con quien está casado desde el 2007, son padres de Luna del Mar, una jovencita de 17 años que saltó a la fama gracias a su aparición, junto a su papá, en Así se baila, concurso de Telemundo. En 2021, padre e hija se llevaron el primer lugar.

Te puede interesar: Gregorio Pernía reveló que ‘casi’ es papá de la hija de una reconocida actriz

Luego de su participación en el mencionado programa, Luna Pernía aumentó su fama en redes, gracias a su belleza y talento, haciendo que su vida pública esté muy expuesta.

Recientemente, la joven de 17 años hizo una publicación donde reveló cómo se ve su rostro al natural. Subió esta foto a Instagram como una manera de contestar los comentarios negativos que recibe sobre su piel.

¿Qué le pasó a la hija de Gregorio Pernía en la cara?

La hija de Gregorio Pernía ha aclarado, en repetidas ocasiones, que se trata de un problema hormonal, un proceso de aceptación de su acné, que hace que en su rostro aparezcan manchas y marcas, que provocan las miradas del público.

Durante una entrevista para La Red, la bogotana contó la seria afectación que esta situación le produce: “A veces parezco a otra persona, no sé, en mis pensamientos me veo muy diferente punto, yo no estaba acostumbrada a verme la cara tan brotada, tampoco que saliera a la calle y la gente me mirara de esa manera, así juzgándome mirándome raro”, contó.

Tras sus declaraciones, Luna del Mar Pernía sorprendió a sus 553 mil seguidores con una foto al natural. La descripción “¿rechazo o aceptación?”, provocó la solidaridad de las personas que, como ella, también están pasando por este proceso donde el amor propio es la razón para borrar, de alguna manera, las críticas.

Además: Fotos: él es Emiliano, el guapo hijo que Gregorio Pernía tuvo con Marcela Mar

¿Quiénes son los hijos de Gregorio Pernía?

Gregorio Pernía tiene cinco hijos. El actor de La hija del mariachi es padre de Diego, Emiliano (hijo de la actriz Marcela Mar), Gregorio, Luna y Valentino (los dos últimos nacidos de su unión con Érika Rodríguez).