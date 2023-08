La verdadera hija de ‘Betty la fea’ es cantante y modelo: ella es Lucrecia Quaglia

Ana María Orozco es una actriz conocida en el mundo por su protagónico en Yo soy Betty, la fea, la famosa telenovela colombiana que, en 2024, presentará una tercera temporada.

Aunque han pasado 24 años desde el estreno de la producción creada por Fernando Gaitán, la actriz bogotana continúa despertando curiosidad entre su numerosa comunidad de seguidores, quienes suelen estar al pendientes de su vida. No obstante, hay quienes desconocen algunos datos, por ejemplo, quiénes son sus hijas.

Luego de separarse del actor Julián Arango, Ana María Orozco se casó con el músico Martín Quaglia, padre de sus hijas Lucrecia, quien nació en junio de 2004; y a Mía, que llegó al mundo en octubre de 2009.

Ella es Lucrecia, la hija de Ana María Orozco

¿Qué ha pasado con las hijas de Ana María Orozco?

La actriz colombiana ha sido muy reservada con la privacidad de sus pequeñas, pues evitó mostrarlas en eventos públicos y son pocas las fotos que tiene de ellas en redes sociales. Sin embargo, la mayor de las hermanas Quaglia Orozco decidió continuar el camino de su madre y se convirtió en actriz. Además, también es modelo y cantante, según indicó People en Español.

En cuanto al lugar donde reside, Lucrecia tiene en su perfil de Soundcloud que, al menos por ahora, sigue viviendo en Buenos Aires (Argentina), a donde su madre llegó hace varios años para radicarse.

De igual manera, por medio de algunas publicaciones en su cuenta de Instagram, Lucrecia ha demostrado que tiene talante para el modelaje, pues es bastante bella y tiene una esbelta figura que despierta suspiros entre sus seguidores.

La ‘hija’ de Beatriz Pinzón que alzó su voz por no estar en la nueva temporada

Fue tanta la popularidad de esta telenovela a nivel nacional e internacional, que los productores hicieron una segunda parte y la llamaron Ecomoda. En dicha producción se mostró la vida familiar de los protagonistas de Yo soy Betty, la fea, quienes tuvieron una hija llamada Mila, interpretada por Sandra Yepes, quien tenía apenas nueve meses de vida.

Justamente fue Yepes quien alzó la voz ante la producción, luego de no ser tenida en cuenta en la nueva temporada, para la cual la hija de Betty y Armando tendrá un rol fundamental: “La primera razón es que conozco a los actores y ya he trabajado con ellos en escena ¡Conocerlos desde bebé puede tener un plus! Además, soy extremadamente talentosa ¿Habría algo mejor que ser hija de Betty y de Armando, y saber cantar, bailar y actuar a la perfección? ¡Creo que no!”.

De igual manera, la joven actriz aseguró que se siente “lo suficientemente capaz como para manejar la empresa Ecomoda”, haciendo referencia a que su antiguo personaje ahora tendrá un lugar importante en la compañía.