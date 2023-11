Hernán Orjuela reveló por qué se fue de Colombia y qué hace ahora en EE.UU.

Hernán Orjuela Buenaventura es un nombre asociado a los programas de entretenimiento de televisión de la década de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Lo vimos en producciones como No me lo cambie, Todo por la plata, Hoy es viernes y condujo Sábados Felices, También caerás y Día a Día.

Sin embargo, hace más de 7 años desapareció de la pantalla colombiana y se radicó en el extranjero junto a su esposa, la productora Patricia Valderruten y sus hijos. EL destino que escogió Orjuela fue el Sur de la Florida; se sabe que residió un tiempo en el condado de Weston y ahora está en Miami. EL mismo Hernán usó las redes sociales, específicamente TikTok, donde tiene casi 200 mil seguidores, para hablar un poco de los motivos que tuvo para dejar Colombia y lo que es su vida actualmente.

Hernán Orjuela sigue presentando en Estados Unidos

“Hay algunas personas que sí saben de mí, porque me han seguido cerquita, o porque saben de mi carrera profesional. Siete años llevo en Estados Unidos, radicado en la ciudad de Miami, haciendo lo que más me gusta, la pasión; sigo haciendo televisión con Nuestra Tele Internacional, me volví escritor, tengo un libro que se llama, ‘El efecto renovación’, soy académico, y director de una fundación”, manifestó el bogotano de 65 años que presenta los espacios llamados Trendiando y Entrevistas con Hernán para Nuestra Tele Internacional.

“Quise darme un salto cuántico. Estaba como ansioso de saber cuál será mi porvenir en Colombia, que quiero tanto, pero que tristemente cuando uno llega a una edad empiezan a decirle a uno ‘chaolin’; y no quería que me hicieran eso directamente. Me dije, hay que ir a forjar futuro (...) Darle una oportunidad a mi esposa y a mis hijos”, refirió sobre lo que sabía podría pasar en Colombia por su edad.

Hernán, quien es graduado de Comunicación Social de la Universidad Javeriana, también ha regresado al país en varias ocasiones donde ha sido invitado como conferencista y tallerista. En una entrevista para el diario El País de Cali, hace más de tres años, reveló que extraña la comida criolla y que había optado por salir del país gracias a que había gestionado una visa de talento extraordinario y se la concedieron sin complicaciones.

