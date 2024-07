Hermana de Karol G padece de enfermedad incurable: “No mentiré, es muy dolorosa”

Mientras Karol G goza de su exitosa gira por Europa, Verónica Giraldo, hermana mayor de la cantante colombiana, recibió recientemente un reporte médico en el cual le informaron que padece de una enfermedad incurable.

Te puede interesar: Manuela Gómez dio a luz a su primera hija y mostró fotos de la recién nacida

Verónica, hermana de Karol G, se convirtió en madre por primera vez hace año y medio, cuando dio a luz a su hija Sophía. Fotografía por: Instagram Verónica Giraldo

¿Qué enfermedad padece la hermana de Karol G?

De acuerdo con lo expuesto por Verónica Giraldo, en junio pasado le fue diagnosticada artritis reactiva, una enfermedad que, a su vez, puede provocar inflamación de los ojos, la piel, el aparato reproductor y el sistema urinario.

Aunque la artritis reactiva no tiene cura, pues es una afección autoinmune, la hermana de Karol G deberá aprender a convivir con sus problemas de salud a través de un delicado tratamiento.

“Es una mezcla de muchas sensaciones, pero me siento preparada para seguir batallando y seguir aprendiendo de ella y de todo lo que conlleva mi enfermedad (...) Estoy empezando el tratamiento al cual estoy aprendiendo amar, ya que me reta todos los días, pero también me llena de alegrías”, explicó en su momento.

Seguir leyendo: Pipe Bueno despertó polémica al decir que el influenciador Juan Pablo Jaramillo “no ha evolucionado”

Verónica Navarro no explicó las causas de su padecimiento. Sin embargo, según el portal Medline Plus, “puede darse tras una infección en la uretra, luego de tener relaciones sexuales sin protección. La bacteria más común que puede causar este tipo de infecciones se denomina Clamydia trachomatis. También puede presentarse tras una infección intestinal (como una intoxicación alimentaria)”.

Hermana de Karol G volvió a hablar sobre su enfermedad

En la tarde del 8 de julio, casi un mes después de dar la noticia, Verónica Giraldo reapareció en redes sociales para hablar de la artritis reactiva y las consecuencias que enfrenta por este padecimiento.

“Esta es una enfermedad con la que debo vivir por el resto de mi vida, entonces la debo tener como una ‘amiga’ ¿Por qué algunos días estoy activa y otros no? ¿Por qué hay días en los que salgo y me voy de viaje, y otros en los que me quedo en mi casa encerrada?, porque así es esto: unos días bien, algunos regular y otros mal, en los que no me puedo ni parar de la cama”, aseguró.

Por último, la hermana de Karol G confesó que, a pesar de las dificultades, está “aprendiendo a vivir” con su enfermedad.

“Aunque la artritis reactiva no tenga cura, eso no quiere decir que me voy a quedar postrada en una cama o no vaya a tener vida. Yo no puedo permitir eso porque estoy muy joven, porque tengo una hija, porque tengo un esposo, porque tengo una familia y porque tengo vida todavía. Hay que aprender a vivir con estas cosas para que más adelante no me dé tan duro, como ahora. Eso no quiere decir que dejará de doler, porque no mentiré, es muy dolorosa, pero trato de llevarla lo mejor posible”, concluyó Verónica Giraldo.