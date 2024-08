Guajira “pensó en ponerle fin a su vida” luego de perder el ‘Desafío The Box’

Varios de los exparticipantes del Desafío fueron llamados por los ocho semifinalistas para ser parte de la etapa final del Desafío XX, que celebra los 20 años del programa concurso de Caracol Televisión.

Esta vez los participantes de esta edición entraron a una nueva etapa en la que competirán con las parejas que eligieron y juntos, o serán eliminados, o llegarán a la final.

Te puede interesar: ¿Kevyn olvidó a Natalia? El participante se fijó en otra compañera del ‘Desafío’

Guajira, exparticipante de El Desafío. Fotografía por: Redes sociales de guajira

Guajira enfrentó dura depresión

Guajira, quien se destacó en la edición del año pasado por sus habilidades físicas, llegó a la final junto a Alejandra Martínez, quien finalmente la venció. La exintegrante de Gamma y Beta se perfilaba como la ganadora; sin embargo, su derrota le dejó un sinsabor ocasionándole una gran tristeza y depresión.

Ahora que regresó al Desafío 2024, uno de sus seguidores publicó una imagen con un sentido mensaje que ella reposteó en sus redes sociales, contando la difícil situación que enfrentó el año pasado.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Recuerdos del día que perdió la final. Miren sus ojos, su sonrisa opaca. La conozco y puedo percibir lo rota que estaba su alma en ese momento, pero nunca se detuvo, continuó con el alma rota, siguió con miedos, se sobrepuso a esa situación, luchó contra una depresión y muchos de ustedes no lo notaron. Pensó en ponerle fin a su vida, desconectó con Dios porque pensó que él le había fallado, se hizo más fuerte al leer la crueldad de personas que se creen valientes y dioses detrás de las pantallas. No dormía, no comía, dudó de los años que la habían llevado hasta ahí. Sintió vergüenza, renegó de haber ido, cuestionó a Dios y hoy Él y la vida le permiten vivirlo nuevamente”, se lee en la historia.

Guajira del ‘Desafío The Box’ llegó al ‘Desafío XX’, ¿su revancha?

La deportista llegó nuevamente a la ciudadela. Según lo que ha dicho, está emocionada por esta nueva oportunidad, donde demostrará por qué merecía ser la ganadora de la edición del año pasado.

“Única mujer del 2023 yendo nuevamente tras “la revancha” como dicen, pero no es revancha, es una nueva oportunidad de intentarlo, de vivirlo con más madurez, y demostrarse ella misma que es un regalo de la vida por el gran ser humano que es, que no se lo han regalado y que la vaina es cuando Dios quiera y como Dios quiera”.