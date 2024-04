Gregorio Pernía reveló que fue infiel y contó cómo terminó la situación: “Por perro”

Gregorio Pernía, reconocido actor colombiano, hizo una impactante revelación sobre su vida personal que capturó la atención del público y los medios de comunicación. Y es que, en una reciente entrevista, confesó que fue un hombre infiel y eso lo llevó a vivir una experiencia particularmente violenta.

Gregorio Pernía también desmintió la fama que algunos le han endilgado de 'patán'. Fotografía por: Cortesía

La traición de Gregorio Pernía que terminó en golpes

La infidelidad es un tema delicado y complejo que afecta a muchas relaciones de pareja, y las consecuencias de estos actos pueden ser profundas y duraderas, tanto para quien comete el error como para quien resulta afectado. En el caso de Pernía, la situación dejó unas consecuencias inesperadas.

De acuerdo con lo que contó el actor en una entrevista con Eva Rey y su programa Desnúdate con Eva, hace años tuvo una pareja que reaccionó con violencia al descubrir que él le había sido infiel. Y aunque admitió que este acto que no debe ser justificado ni aceptado bajo ninguna circunstancia, advirtió también que la violencia, ya sea física o emocional, nunca es una respuesta adecuada.

“Me han dado palazos en la cabeza. Me fui, tenía una novia y me fui con otra persona, y llegó ahí al parque de la 140 y me dijo: ‘Grego, ven’ (...) Cuando me le acerco al carro, me ha pegado un puño y me dijo: ‘por perro’“, comentó Gregorio Pernía.

Además de hablar sobre su infidelidad, el cucuteño abordó el tema de los noviazgos tóxicos y cómo ha instruido a Luna Pernía, su hija, para reconocer y evitar comportamientos dañinos en sus propias relaciones: “A mi niña también le doy esas indicaciones. No solo de eso, sino de cosas que pueden pasar a futuro, como una alerta roja, una agarrada de brazo o un tipo que le diga: ‘¿y vas a ir vestida así?’“.

La hija de Gregorio Pernía busca su primer papel en televisión

El famoso actor tiene una hija de 17 años llamada Luna Pernía, fruto de su amor con Erika Rodríguez, la mujer con quien casó en 2007 y de la que todavía demuestra estar muy enamorado.

La joven es actriz y se encuentra en preparación para su primer papel en televisión, luego de haber ganado junto a su padre Así se baila, reality show de Telemundo que reúne a celebridades de toda América Latina y las enfrenta en una pista de baile.

Esta experiencia en un concurso televisivo ha hecho que Luna Pernía se plantee la posibilidad de volver a participar en un formato similar. Así lo admitió en entrevista con la Revista Vea.

“Me encantaría estar en ‘MasterChef’, creo que no lo dudaría un segundo y estar allí sería para mí todo un placer. Tocaría estudiar e instruirse en temas de cocina, pero es un reto que estoy dispuesta a enfrentar en cualquier momento, así como lo hizo mi papá”, aseveró la hija de Gregorio Pernía.