Gregorio Pernía habló de su relación con su hijo mayor: “¿para qué soy hipócrita?”

En 2018 la vida de Gregorio Pernía dio un giro tras recibir una inesperada llamada. Al otro lado del teléfono le comunicaron que tenía un hijo, quien, para su sorpresa, en ese momento tenía 34 años.

El actor de La hija del mariachi y exparticipante de MasterChef Celebrity se hizo una prueba de ADN que dio como resultado un 99.9% de compatibilidad. El encuentro de Pernía y su primogénito fue registrado en redes sociales. Días después, Diego Fernando adquirió el apellido Pernía.

En una anterior entrevista con Las Sandoval, Gregorio se refirió a Ángela, la madre de su primogénito. “No se puede contar el cuento completo porque es un cuento bacano, pero no se puede contar completo. En concreto, ella estuvo como seis meses en mi casa y se fue, mi papá se fue para Cúcuta, yo me fui para Cúcuta y pasó lo que pasó”.

¿Cómo ha sido la relación de Gregorio Pernía con su primogénito?

Luego de confirmarse que Diego sí tenía su sangre, se reunieron en varias ocasiones para conocerse más a fondo. Incluso, el joven pudo compartir con sus demás hermanos.

“Aquí hay una historia por contar, este es un registro de lo sucedido entre mis dos hijos, Emiliano y Diego; en mi ausencia se encontraron por primera vez, hablaron, se conocieron más, Emiliano lo acompañó a su despedida; Diego, cumpliendo un sueño que tenía: conocer Europa, sin importar la edad de los hijos, los padres estamos presentes siempre para ellos”, dijo Gregorio hace un tiempo.

De acuerdo con las imágenes que han publicado en sus redes, padre e hijo tienen una buena relación, pero por compromisos de los dos, casi no se ven. En una entrevista para el podcast de Yeison Jiménez, Gregorio reveló que no ha compartido tanto tiempo con su hijo.

“Él está en Europa paseando ahorita, no he recuperado el tiempo perdido con él porque es pura paja, pa qué soy hipócrita y falso, pero le he colaborado en muchas cosas”, dijo.

Sobre cómo se enteró de la noticia reveló que, cuando lo llamaron al celular para comentarle, estaba con Érika Rodríguez. El actor no podía creer la noticia. En ese momento recordó lo que había pasado con la mujer que fue empleada de servicio de su casa cuando él era un adolescente de 14 años.

“Llego a Cali y me hago la prueba de ADN y yo dije ‘este man es hijo mío’ porque yo me despido y el pelado me dice ‘pa’. Y yo volteo y me dice ‘pa, la bendición’. Le digo ‘bueno, bendición’, me volteo y él me vuelve a decir ‘pa, saludes a mis hermanos’. Ahí dije ‘este es hijo mío’”, aseguró el actor, recordado por su papel de ‘El titi’ en Sin senos sí hay paraíso.