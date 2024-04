Yeison Jiménez reveló las millonarias ganancias que obtiene vendiendo gorras

Yeison Jiménez ha amasado una importante fortuna gracias a sus éxitos como cantante de música popular. Curiosamente el artista que reveló a Vea hace unos meses que cobraba menos de cien mil pesos por show en sus inicios y la tuvo que luchar bastante para ser reconocido, hoy sería uno de los más solicitados y mejor pagos del país.

El intérprete de temas como ‘Guaro’, ‘Tenías razón’ y ‘Aventurero’ no se ha quedado solamente en el ámbito musical. Ya sus seguidores saben de su gusto por los caballos y la ganadería en general. De hecho, posee varias fincas dedicadas a este renglón. Así mismo, hace algún tiempo lanzó su propia línea de gafas.

Sin embargo, no había ahondado sobre un lucrativo negocio que le deja tantas ganancias como la música, lo curioso es que este emprendimiento no fue una idea suya, sino de un conocido. Inicialmente, a Yeison no le sonó mucho la idea, pero hoy es una de sus empresas más prósperas.

Fue en el podcast ‘40 Copas con Roberto Cardona’ que el cantante hizo la revelación y dejó por supuesto a sus seguidores sorprendidos.

Yeison Jiménez hizo un video vendiendo gorras y ganó millones

La historia comenzó cuando un amigo le sugirió vender gorras alusivas a su criadero La Cumbre, pues era evidente que las pocas que había, se perdían en los shows, pues sus admiradores querían tener ese recuerdo. En principio, el artista nacido en Manzanares, Caldas dudó, pues pensó en los señalamientos, es decir, el famoso qué dirán, pero luego de meditarlo, se animó.

Fue así como Jiménez publicó en sus videos una promoción de las mencionadas cachuchas e incluyó el número de cuenta para que sus seguidores hicieran sus pedidos. El resultado fue sorprendente. En solo dos días, Yeison recaudó 56 millones de pesos. El asunto era que el artista solo contaba con seis gorras a su disposición, así que debió pedirle a sus compradores paciencia para recibir sus encargos.

¿Cuánto valen las gorras de Yeison Jiménez?

A raíz de este éxito, Jiménez no tuvo duda de que tenía un lucrativo negocio en sus manos que hoy le permite facturar millones al año, obteniendo así ganancias tan significativas como las que logra con la música.

Las gorras que vende el artista aparecen a un precio de 120 mil pesos en la página web del criadero La Cumbre. Las hay en varios tonos. El año pasado el día del cumpleaños, 29 de julio, Yeison promocionó los mencionados artículos en una oferta que permitía un significativo ahorro, ya que era posible adquirir tres gorras en solo 250 mil pesos.