Gabriela, la ‘pequeña gigante’ de ‘La Voz Kids’: “no tenía expectativas de vida”

La Voz Kids es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Todas las noches por Caracol Televisión los niños cautivan con su talento al público, los televidentes y por supuesto, a los tres entrenadores Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek.

Durante la etapa de las Batallas, los entrenadores ponen a tres de sus concursantes a “enfrentarse” por un cupo en la siguiente etapa. Dos de ellos salen eliminados, mientras que el otro pasa automáticamente.

En las ‘Audiciones a ciegas’ llegó Gabriela Quitán, una niña de talla baja y envejecimiento prematuro, que conquistó el corazón de Greeicy Rendón, quien se quedó como su entrenadora.

Además de su talento, Gabriela cautivó en La Voz Kids con su historia de vida. Su mamá Elizabeth Buritaca, contó para las cámaras de Caracol Televisión que su hija es un ‘milagro de Dios’. “Desde el momento que supe que estaba embarazada fue un camino de cierta forma complicado”.

Por su parte, su papá Oswaldo Quitián, contó: “los médicos nos dijeron que no tenía expectativas de vida. Le pregunté al médico: ‘ella va a poder caminar’ y me dijo: ‘sí’, entonces le dije: ‘no necesito nada más’”.

Su mamá confirmó que la niña nació con varias complicaciones, entre ellas, acondroplasia, macrocefalia, envejecimiento prematuro y soplamiento de la frente. “Los médicos le dijeron a mi mamá que tenía que elegir a cuál de las dos salvaban en caso de alguna complicación, porque era un parto muy complicado”, dijo la madre de Gabriela.

Gabriela Quitián de ‘La Voz Kids’ ha luchado contra el ‘bullying’

La niña contó que no ha sido fácil ser una persona “diferente” para la sociedad. Sin embargo, ha sido fuerte y ha salido adelante con el apoyo de sus padres: “en mi colegio ha sido difícil porque está adaptado para niños de talla promedio. Utilicé desde primaria una silla que me hizo mi papá porque los otros puestos eran normales y a mí me dolían mucho las rodillas. Casi todo es alto para mí”, relató.

Luego, contó que ha sido vicitma de bullying. “Lo más difícil para mí ha sido el bulllying. La gente es imprudente cuando salgo a la calle, me hacen sentir mal pero trato de ser fuerte. Desde los cinco años empecé a cantar porque me da mucha paz y puedo expresar mis sentimientos con canciones”.

Greeicy Rendón eliminó a Gabriela Quitián

En el reciente capítulo de La Voz Kids, la niña fue eliminada, no sin antes escuchar unas emotivas palabras de su entrenadora Greeicy Rendón. “Gracias por elegirme, por permitirme este privilegio para que todo el mundo te conozca más de lo que ya hoy conocieron y que conozcan ese gran talento que tienes”.