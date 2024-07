Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, expuso “oscuro” secreto sobre su pasado

Gabriel Coronel y Daniela Ospina se preparan para celebrar su primer aniversario. Sin embargo, lejos de su relación y de su profesión como actor, el venezolano se convirtió en noticia por unas declaraciones que hizo sobre su vida privada.

Gabriel Coronel y Daniela Ospina tienen un hijo llamado Lorenzo. Fotografía por: @marcelgonzalezhoot

El oscuro capítulo que vivió Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina

De acuerdo con lo expuesto por el también cantante de 37 años en una charla con el Chabán Podcast, antes de conocer a su esposa experimentó una época llena de vacíos emocionales. Incluso, admitió no haber sido lo suficientemente agradecido con sus más cercanos amigos.

“Me sentía muy solo. Eso es un vacío que nadie te puede llenar y cuando tienes dinero y fama, pero nada te llena, no tienes nada (...) Yo me perdí la boda de mi mejor amigo, porque estaba en una firma de autógrafos en Atlanta. No fui a la boda de mi hermano de sangre, porque estaba en un concierto”, explicó Gabriel Coronel.

En medio de este complejo momento, el esposo de Daniela Ospina intentó buscar refugio en la espiritualidad.

“Me fui a la India y estuve en África, Europa, y Latinoamérica haciendo retiros espirituales en todos estos continentes, reconectando con mi camino espiritual que creo que es lo más bonito que podemos tener en la vida”, concluyó al respecto.

¿Por qué Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, es famoso?

El venezolano es conocido por sus diversas facetas como actor, cantante, músico y modelo venezolano. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó gracias a la serie juvenil Somos tú y yo, en la que interpretó el papel de Gabriel ‘El Gago’. Esta serie fue muy popular en Venezuela y otros países de América Latina, lo que le dio gran visibilidad.

Gabriel Coronel ha participado en varias telenovelas de Telemundo, como Relaciones peligrosas, Marido en alquiler y Reina de corazones. Su talento y carisma le han permitido destacarse en la industria del entretenimiento, tanto en América Latina como en Estados Unidos, por lo que fue invitado a participar en una reciente temporada de Top Chef VIP.