Freddy Ordoñez revela tip para verse joven y cibernautas reaccionan: “borracho”

Freddy Ordoñez es un actor bogotano que se hizo popular con su rol de ‘El Javi’ en la serie de Pandillas guerra y paz, aunque en realidad está en pantalla desde que era un niño, cuando comenzó su carrera en la comedia Don Chinche, dirigida y escrita por Pepe Sánchez.

A lo largo de casi cinco décadas de trayectoria, Freddy ha estado en televisión, cine y teatro. En la pantalla lo hemos visto recientemente en Arelys, canto para no llorar y Arelys, aún falta mucho por cantar. En teatro en La hija del mariachi, la comedia musical. También participó en esta historia cuando fue telenovela hace 15 años.

Producciones como Madreluna, El cartel de los sapos, Lady, la vendedora de Rosas y Tu Voz Stereo, hacen parte de la hoja de vida del actor que está próximo a cumplir 57 años.

Sin embargo, la edad no es un aspecto que se le note. Justamente sobre este tema, lo que parece ser el secreto de su eterna juventud, Ordoñez habló en entrevista con ‘Los 40 principales’.

Allí reveló que tomar vino era su tip secreto para evitar que se le viera el paso de los años en su rostro. “Solo vino y resveratrol, todo el tiempo. El resveratrol es la semilla de la uva pulverizada, cocnentrada”, mencionó y luego detalló cómo es su ingesta de la bebida.

Freddy Ordoñez se toma una botella de vino al día

“Fácilmente me puedo estar tomando una botella diaria...me la tomo repartidita. Yo me tomo un vino en ayunas, me tomo (otro) a las 10 de la mañana, después de desayunar fruta; encima del almuerzo me tomo dos copitas de vino. Por la noche, ya cuando está uno relajado viendo noticias o viendo una serie o viendo películas, me tomo otras dos copas de vino y ahí se va una botella”.

El actor explicó que esa costumbre la tiene desde muy joven y fue su abuela quien se la enseñó.

“Yo aprendí a tomar vino en ayunas… Yo fui criado por mi abuelita, mi abuelita tomaba vino en ayunas y era para ella sagrado… He sabido que muchos viejos y muchos abuelos que lo hacen con aguardiente o con carajillo, lo hacen en ayunas”, reveló y luego mencionó una anécdota de cuando le leía a su abuela las historias sagradas.

“Ella era testigo de Jehová y yo por las noches le leía la Biblia, las versiones del Atalaya y el premio era una galleta con una copa de vino tinto seco”.

Después de que sus declaraciones se volvieran tendencia, algunos apoyaron sus argumentos y prácticas, de hecho, comentaron que también lo hacen, pero otros cibernautas lo tildaron de alcohólico y borracho. Ante esta situación Freddy, casado con una modelo 20 años menor, decidió reafirmar su práctica con un video en sus redes donde instó a dejar de tomar bebidas azucaradas e ingerir vino.

“Yo hoy en día me voy a tomar la drogas para la vejez: una copa de vino con una pastilla de revesratrol para la vejez”, enfatizando en que de esta última cada noche basta con una sola.

“Los invito a tomar vino, agua y resveratrol en lugar de consumir bebidas azucaradas”, puntualizó.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia