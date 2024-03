Francy reveló cómo vivió un terrible despecho por su exesposo: “casi no lo supero”

A sus recién cumplidos 43 años, Francy está de nuevo en listas con un tema cuyo título parece reflejar su vida sentimental, ‘Yo no tengo dueño’, tercer sencillo que presenta el productor paisa Yohan Usuga de su álbum Regional Live. “Esta canción ha sido maravillosa, un cover de un tema mexicano que hicimos en nuestro estilo y, digamos que sí, en este momento yo no tengo dueño. Soy una mujer muy independiente. Siempre he dicho que como no tengo quién me baje la luna, si puedo, yo me la bajo. No pasa nada. Nosotras las mujeres somos muy berracas y somos tan poderosas que salimos adelante ante cualquier adversidad”, comenta la artista nacida en Guacarí, Valle del Cauca.

Y es que la cantante de éxitos como’ Si se fue, se fue, Que sufra, que chupe y que llore’, ‘Que hablen de mí' y ‘El adiós’, hoy puede hablar con tranquilidad del más duro despecho que ha sufrido y por eso aprovechó una charla con Vea para sincerarse al respecto.

“Hace tres años me separé de mi exesposo y ha sido un momento muy duro y difícil de mi vida, porque vivimos 14 años… una familia muy bonita, con un hijo, y llegó el momento de decir adiós. Casi no lo supero”.

En los primeros meses, luego de la separación, Francy tenía fe de que todo se resolvería, pero no fue así. “Las cosas hay que alimentarlas. La relación hay que alimentarla, y realmente, por parte de él, jamás vi que tuviera esa intención de que organizáramos las cosas, de que volviéramos. Creo que lo esperé mucho tiempo”. La relación se rompió. “Nos distanciamos mucho, hubo un tiempo en que dejó de hablarme y también me di cuenta de que tenía a alguien allá, en Miami, donde vive. Me llegaron unas fotos cuando iba de viaje, en ese momento fue donde dije, ´no más, no más, lo miraré como el papá de mi hijo y ya está'”, comenta a Vea.

Como el tiempo lo cura todo, hoy Francy tiene palabras positivas para su exmarido. “Es un hombre al cual yo quiero, respeto, le deseo lo mejor, es el papá de mi hijo, es una persona que me duele mucho, quiero verlo siempre muy bien; entonces, yo solamente quiero que él sea feliz. No tengo nada que decir de él. Realmente, es un hombre maravilloso y creo que la que lo tenga en este momento tiene un buen hombre”.

Francy reveló a Vea que está lista para un nuevo amor. Fotografía por: delvecchioo

Francy, lista para una nueva ilusión

‘La voz popular de América’ es una mujer renovada y no teme darse una nueva oportunidad en el amor. “En este momento de mi vida estoy preparada emocionalmente para tener una pareja. Claro, tener un novio, por qué no, qué rico es estar enamorado. El amor es muy lindo y no estoy cerrada al amor. Yo también merezco ser feliz y en este momento de mi vida puedo decir que, si Cupido llega a tocar en mi puerta, sería bonito darme una segunda oportunidad, de pronto no vivir con alguien, pero sí tener esa ilusión”.

A Francy, quien llama la atención por su belleza y talento, interesados no faltan. “Puedo decir que tengo muchos hombres detrás de mí, es la verdad, pero por el momento estoy más enfocada en mi trabajo. Uno siempre le pide a Dios “líbrame de todo mal”, y Él siempre le quita a uno todo lo que no es para uno. Entonces, yo sé que Él se demora un poquito, pero sé que me traerá mi príncipe azul. Dios tiene alguien reservado para mí, de eso no tengo la menor duda”.

Lo que Francy cambiaría si pudiera

Francy, si pudiera devolver el tiempo, cambiaría aspectos de su relación. “Hubiera sido más madura, no permitiría tanta gente metida al lado mío, hubiera, de pronto, hecho las cosas diferentes, pero bueno… ya no podemos hacer nada, ya se vivió lo que se vivió y fue muy bonito, la verdad. Me queda un hijo hermoso que es el amor de mi vida, mi vida entera, me queda una experiencia muy linda, creo que me quedó un amigo para toda la vida, que es Andrés y también su familia”.

