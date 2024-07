Francisca Estévez confesó por qué no habla con su papá y cuándo lo vio por última vez

Francisca Estévez es una de las actrices colombianas más cotizadas del momento. A pesar de su corta edad (21 años), ha sido protagonista de La nieta elegida y de La primera vez, serie de Netflix que estrenó su segunda temporada en días recientes. Además, brilló con su papel de Andrea en Los Billis.

Por estas y otras razones, la bogotana fue invitada al podcast Las Sandoval, de la actriz Alejandra Sandoval y su hija Valeria, con las que habló sin filtro sobre la historia y la relación con su papá.

¿Qué pasó con el papá de Francisca Estévez?

De acuerdo con el relato de la joven y conocida actriz, la figura paterna fue ausente durante su crianza, la cual estuvo a cargo de su mamá, la actriz Bibiana Navas.

“Mi mamá fue víctima de abuso y violencia por parte de mi papá, quien estaba en las drogas y hacía un montón de cosas (...) Entonces, como hija que defiende a la mamá, yo estaba en la mitad del conflicto de ambos y yo era muy pequeña, entonces no entendía”, comentó Francisca Estévez.

“La última vez que yo me vi con él tenía como 7 años, creo (...) Yo nunca he tenido problema en hablarlo, pero tampoco he ido a terapia para tratar esto”, agregó.

En su charla con Las Sandoval, la actriz también expuso las consecuencias que, según ella, dejó en ella la ausencia de su padre: “Siento que no tener una figura paterna a uno lo descuadra en otros aspectos de la vida, como en las relaciones amorosas, que a mí se me complican mucho. Inconscientemente, yo siempre estoy buscando la aprobación de los hombres (...) Hay algo que yo nunca he contado es que tuve una relación que pudo haber sido muy violenta, estuvo a nada de que algo hubiera pasado. Llegamos al punto en que me amenazó y me dijo un montón de cosas”.

¿Francisca Estévez quiere volver a hablar con su papá?

Por último, la protagonista de La primera vez explicó la razón por la que todavía no es muy cercana a su papá, un hombre cubano que se dedicaba al modelaje, pero cuya vida cambió producto de los excesos y del consumo de droga.

“Lo he intentado, pero no se puede todavía. Yo lo he buscado, pues entendí que no era nada personal conmigo, pero él todavía es muy bipolar todavía”, concluyó Francisca Estévez.