Fotos: Mauro Urquijo habría vuelto con Gabriela Isler

Mauricio Urquijo y Gabriela Isler conforman una polémica pareja del entretenimiento nacional. El actor y la modelo transgénero se casaron en el 2019 y desde entonces han sido noticia por diversos acontecimientos.

Se ha hablado de infidelidad, por ejemplo. Aún así el matrimonio de quien fuera galán de los noventas en novelas como El Oasis o La mujer en el espejo se mantuvo, pues siempre había espacio para la reconciliación.

Em junio pasado volvieron a correr rumores de separación. Al parecer, la samaria y el manizaleño habían decidido toar caminos separados después de una relación de seis años y medio, dos de novios y casi cinco de casados. La misma Gabriela reveló a Revista Vea que en esa oportunidad todo se había dado de manera cordial y aunque estaban compartiendo el mismo techo, solo eran amigos.

Gabriela Isler aseguró ruptura y Mauro Urquijo la desmintió

Según la modelo, la ruptura habría comenzado más o menos en febrero del 2024 cuando se dieron cuenta de que el amor había cambiado y se había transformado. Curiosamente Mauro desmintió el rompimiento, pero Isler aseguró que era porque no deseaba ahondar en el asunto.

También te puede interesar: Mauro Urquijo y Gabriela Isler terminaron. Estas son las razones . “Mejor dejar así”

“Nosotros comenzamos a asistir a grupos de oración del hogar Mariano, empezamos a hacer cosas bien bonitas, quisimos entregarnos al camino de Dios, dejar muchas cosas que nosotros pasamos, muchos problemas, con la familia de él, con la mía... Pero ya prácticamente entre los dos no había una relación de amor, sino de amistad, de convivencia como de padre e hija. En ese aspecto nosotros hablamos, yo ya quería otra cosa para mi vida... Él cuenta con todo mi apoyo, no hubo discusión, no ha habido más inconvenientes, ya todo eso sanó, pero sí decidimos dejar así”, fueron las declaraciones que ella entregó a Vea hace solo unas cuantas semanas.

Ahora, solo dos meses después de que se diera esta noticia, Mauro subió a su Instagram una foto donde se ve dándole un beso a la que se supone es su ex. EL actor acompañó la imagen con una frase bastante diciente: “Gracias por tu cariño y amor” y enseguida puso una imagen de dos copas que brinda como si se tratara de una celebración de aniversario o una situación similar. La imagen habría sido tomada en Villavicencio.

Mauro Urquijo le expresa su amor a Gabriela Isler en las redes

No obstante, no se trata de la primera señal que indicaría que la pareja ha vuelto. Hace dos días, Mauricio subió dos post junto a la samaria donde se ven radiantes y ella no solo les dio me gusta, sino que escribió: “beshooo carajo”.

La imagen ha dejado algunas dudas sobre la ruptura que ella anunció, aunque también algunos cibernautas han comentado que es probable que una vez más hayan vuelto y estén de nuevo juntos.

Y así como hay ciudadanos digitales que los felicitan por estar de nuevo juntos, hay otros que los califican de tóxicos.

De momento, Gabriela no ha subido ninguna publicación junto al actor. También hay que mencionar que pese a que las imágenes son de días distintos, la pareja luce la misma ropa, lo que hace suponer que son instantáneas tomadas en el mismo lugar y fecha, solo que él ha preferido publicarlas separadamente.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento