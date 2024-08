Faustino ‘Tino’ Asprilla y el dolor que no ha superado por la pérdida de una mujer

Faustino Asprilla no necesita mayor presentación. Considerado como uno de los grandes futbolistas de nuestro país, junto a estrellas como El Pibe Valderrama, hoy es consultado sobre los nuevos talentos del balompié, qué ve en el futuro de nuestra selección y en algunas ocasiones sobre anécdotas de la época dorada que vivó con el tricolor colombiano.

Faustino quien es hoy un comentarista y empresario regresó al reality en el que participó hace 20 años, el ‘Desafío’. El jugador fue parte de las celebridades que participaron en el 2004. Con él estuvieron Paula Andrea Betancurt, Isabella Santodomingo y Juan Carlos Vargas, entre otros.

El ‘Tino’ como se le conoce popularmente tiene toda una historia de superación muy inspiradora ya que nació en el seno de una familia muy humilde en Tulúa. Según él su destino hubiera sido muy distinto, de no ser por el apoyo que siempre recibió de su madre.

a´si lo confesó en una entrevista en el formato “En la sala con Laura”, donde reveló que la perdida de su mamá aún le duele y recordó como lo impulsó a seguir luchando por el sueño.

“Mi mamá se cansó de darme correa”, ‘El Tino’ Asprilla

Doña Marcelina Hinestroza fue quien impulso a diario al ‘Tino’ cuando era solo un niño a cumplir como estudiante de colegio, sin abandonar el fútbol. “Mi mamá se cansó de darme correa porque era insoportable, me pegaba pero era más lo que me quería. Al final, ella (Marcelina) era mi alcahueta porque sin ella no hubiera podido jugar al fútbol. Yo tenía que estudiar en la mañana, me embutía esa comida sin masticar, salía al terminal de Tuluá para llegar a Cali, ir al entrenamiento a entrenar, luego volver a Tuluá, regresar a hacer tareas a las 10 de la noche; eso era todos los días”.

En aquel tiempo Asprilla tenía 16 años en entrenaba con la selección del Valle del Cauca. La progenitora del jugador celebró el ascenso que poco a poco tuvo el ‘Tino’ que luego jugó en el Cúcuta deportivo.

Sin embargo cuando él ya era un jugador destacado la señora falleció inesperadamente. Fue el primero de mayo de 1993 mientras Asprilla jugaba en I Crociati que partió el gran amor de Faustino, dejando una huella y herida que aún le duele.

Al año siguiente el Tino estuvo en el mundial de Estados Unidos con La selección Colombiana.

