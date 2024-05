Expresentadora de ‘Día a Día’ tiene enfermedad sin cura: “ha sido difícil”

María Cecilia Botero es una de las actrices legendarias más reconocidas del país. Su paso por la televisión la ha hecho merecedora de importantes premios.

Como actriz, ha hecho parte de Nuevo rico, nuevo pobre, Muñoz vale por dos, Secretos de familia, La bruja, La hipocondríaca, La suegra, Las hermanitas Calle, Enfermeras, La venganza de Analía, entre otras.

De igual manera, ‘María C’, como le dicen de cariño, se ha destacado como presentadora de programas como Día a Día, Las tardes de María C, María C contigo, etc.

¿Qué le pasó a María Cecilia Botero, expresentadora de ‘Día a Día’?

En los últimos años, la actriz se ha referido a su retiro de la televisión, carrera que inició en 1971. En una oportunidad, le dijo al programa Lo sé todo que hay momentos en los que se siente agotada. “Empecé muy joven, es como que ya llevo 52 años ‘camellando’ y de verdad uno se cansa, tengo épocas en las que no quiero hacer nada, sería chévere lograrlo sin culpa. Muchas veces creen que la vida de las personas que ven en pantalla es perfecta, pero la verdad es que todo tenemos muchos rollos. He tenido momentos muy lindos en mi vida, que los malos pasan a ser muy pocos”, aseguró.

Entretanto, María Cecilia Botero preocupó a sus fanáticos al revelar que, desde hace un tiempo, lucha contra el Lupus, una enfermedad sin cura que le ha generado algunas secuelas en su cuerpo, pues el sistema inmunológico ataca sus propios sentidos y órganos.

Enfermedad de María Cecilia Botero

En medio de una entrevista con La Red Viral, la antioqueña reveló qué ha sido lo más difícil de vivir con ese padecimiento. “Para una persona como yo que vive de la imagen, es complicado el tema, pero finalmente estoy viva. Tengo épocas buenas, épocas regulares y épocas malas. Ahora estoy en una buena. Ha sido difícil porque estuve en muchos tratamientos que no me sirvieron realmente para curar la enfermedad y que en cambio me dejaron secuelas. Tengo problemas de visión, por un medicamento para el lupus, tengo tinnitus, un pitido en el oído constante”, reveló.

Pese a esas complicaciones, la expresentadora de Día a Día a nivel general ha mantenido una buena salud que le ha ayudado a sobrellevar esa enfermedad. “Desde hace unos tres o cuatro años resolví que no volvía a tomar nada. Estoy en manos de un homeópata y me ha ido muy bien. En mi piel tengo las cicatrices, pero no tengo en este momento lesiones fuertes ni nada, o sea que, en medio de todo, estoy muy bien. Y como todo en la vida, tengo tan buena salud que logro superar todas esas cosas”.