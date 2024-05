Experiodista de ‘Noticias Caracol’ pide ayuda por su hija. ¿Qué le pasó?

Noticias Caracol ha sido la casa informativa de cientos de personas, quienes se han formado profesionalmente en el periodismo. Presentadores, reporteros, camarógrafos, editores, entre otros, han pasado por ese medio de comunicación que se ha convertido en uno de los más importantes del país.

Te puede interesar: Karen Sevillano reveló que estuvo embarazada y perdió el bebé: “casi me muero”

Noticias Caracol. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Juliana Gallegos, experiodista de ‘Noticias Caracol’?

Los periodistas que han trabajado allí han quedado en los corazones de los televidentes. Una de ellas, es Juliana Gallegos, quien hizo parte del informativo hace un tiempo y quien, en las últimas horas, preocupó a sus seguidores al revelar que está pasando por una difícil situación con su hija, quien tiene una enfermedad huérfana.

“Ayúdenos por favor a que nuestra denuncia llegue hasta la #Nuevaeps. El Síndrome de Morquio tocó a nuestra puerta, pero aquí estamos unidos como familia para no rendirnos. Estamos dispuestos a hacer de todo por Anto y sabemos que contamos con mucho amor alrededor que nos va a ayudar a cumplirlo. Gracias @noticiascaracol mi casa durante tantos años por ayudarnos a visibilizarlo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A través del noticiero, la periodista denunció a la EPS puesto que no le han autorizado los medicamentos que su hija necesita para combatir esa enfermedad: “ella ya fue diagnosticada y entre más temprano inicie con el tratamiento, mejor será su calidad de vida. Sentimos que por la niña aún estar muy pequeña y no tener avanzada la enfermedad, nos dan largas porque no se trata de algo de vida o muerte para la ella, pero para nosotros como familia sí porque queremos que la niña a través de este tratamiento pueda crecer bien y feliz”, dijo.

Al parecer, cuando algún virus ataca su vida, a la pequeña le cuesta respirar con normalidad. Según el informe emitido por Noticias Caracol, el tratamiento mensual tiene un costo de 200 millones de pesos, lo que equivale a 1.800 millones al año, una cifra que es insostenible para la familia, razón por la cual, solicita desesperadamente que la EPS le ayude con esos medicamentos, sin interrupción alguna.

Algunos de sus colegas y seguidores en redes sociales le han dejado mensajes de apoyo a la periodista: “eres una madre de admirar una berraca y con el poder de Dios todo se resolverá satisfactoriamente para Anto, un abrazo”, “Juli, orando para que tu hijita reciba pronto el tratamiento”, “qué lamentable escuchar esto. Antonia y ustedes en mis oraciones 🙏🏼 mucha fortaleza y que ese tratamiento llegue lo más pronto posible”, “sabemos que con la ayuda de Dios yodo va a ser posible de lograr”.

Vea también: ¿Qué le pasó al hijo de Carolina Cruz? La presentadora generó preocupación

¿Qué es el Síndrome de Morquio?

De acuerdo con Nicklaus Children’s Hospital, el Síndrome de Morquio “es un trastorno genético en el que un bebé tiene dificultades para descomponer las cadenas de azúcares del cuerpo. Esto hace que el cuerpo no pueda obtener los nutrientes necesarios para el desarrollo de la piel, los tendones, los ligamentos, los huesos, los cartílagos y otros tejidos. Puede derivar en varias posibles complicaciones. Producen síntomas, como columna vertebral curvada (escoliosis), articulaciones que se mueven más de lo debido (hipermovilidad), cuello que se mueve más de lo debido (inestabilidad), una cabeza grande, baja estatura, dientes anchos y problemas de corazón y de la vista, además de otras complicaciones”.