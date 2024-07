Exparticipante del ‘Desafío XX’ sufre de vitíligo: “mi mayor batalla personal”

El Desafío 20 años se encuentra en su ciclo final. Quedan pocos participantes y poco tiempo para que los colombianos conozcan a los mejores competidores del 2024.

La edición de este año es especial, pues se están celebrando los 20 años que lleva al aire el programa en Caracol Televisión. Aunque cada año el reality deportivo es diferente, la esencia sigue siendo la misma. Los participantes compiten con el propósito de llevarse a casa el millonario premio que está en juego.

Uno de los equipos de "El Desafío XX" desaparecerá. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué le pasó a Mapi, del ‘Desafío 2024′?

María Paula Tobón, mejor conocida como ‘Mapi’, fue una de las participantes más destacadas de esta edición del Desafío. Inicialmente hizo parte del equipo Alpha, pero con la última fusión pasó a la casa Omega, donde estuvo hasta el capítulo 72, donde fue eliminada en el ‘Desafío a muerte’ contra Glock.

La exparticipante, quien reveló que se llevó casi 14 millones de pesos para su casa, sorprendió a sus seguidores al revelar que sufre de vitíligo, una enfermedad cutánea que se caracteriza por la pérdida de color en la piel y la aparición de manchas blanquecinas.

“El obstáculo más grande que he enfrentado en mi vida fue esa aceptación y esa lucha con el vitilígo, cuando me hacían un poco de bullying. No me gustaba quién era yo, después lo superé, acepté mi cuerpo tal cual era y ahora amo mis manchitas que me hacen única”, reveló.

En la página oficial de Caracol Televisión, se lee: “Mapi aprendió la aceptación de su cuerpo a través de unas manchas que aparecieron en su piel cuando tenía 10 años. Su proceso personal con esta condición le ha enseñado a ser descomplicada”.

Los internautas y quienes no conocían esa parte de su historia, le han dejado múltiples mensajes de apoyo, elogiando su belleza. “La mujer más hermosa del desafío. Próximamente brillando en la televisión nacional”, “linda y educada, siempre nos representó como mujer santandereana, gracias Mapi”, “hermosa por dentro y por fuera”, “se me había olvidado tus manchitas ya ni se te veían. Wao Estar relajada eso te ayudabas”, “Mapi es guerrera, hay que decirlo, y es una persona muy coherente y asertiva. Felicitaciones”, “esas marchitas como tú las llamas tiene cura”.

Mapi es Comunicadora Social y Periodista y se define como una persona asertiva. De acuerdo con lo que contó en su paso por el Desafío, tiene una relación muy cercana con sus cuatro hermanas.