Exparticipante del ‘Desafío The Box’ podría perder la movilidad de una rodilla

Pese a que el Desafío The Box se acabó hace un mes, los usuarios en redes sociales siguen al pendiente de lo que ocurre en la vida de los participantes, quienes publican en sus perfiles de Instagram varios detalles de lo que hacen diariamente.

Te puede interesar: Lowe León, ex de Andrea Valdiri se fue de Colombia pero lo criticaron: ¿y Adhara?

¿Qué le pasó a Margoth Salazar, exparticipante del ‘Desafío The Box’?

Margoth Salazar, quien hizo parte de Gamma, es una de las concursantes más queridas de esta temporada. Aunque salió muy rápido de la competencia de Caracol Televisión, la entrenadora personal y Arquitecta Diseñadora se ganó un lugar en el corazón de muchos televidentes.

En su cuenta de Instagram donde tiene 45 mil seguidores, la exparticipante suele postear muy seguido fotos y videos de sus proyectos. Como se pudo ver durante la emisión del reality, Margot salió en el capítulo 11 luego de caer mal en un box, cuando saltó por uno de los obstáculos.

Más noticias del 'Desafío The Box' ¿Cifuentes y Byron del ‘Desafío The Box’ son novios? Esto dijo la exparticipante Luego de revelar que se separó de su esposo, Cifuentes se ha visto muy cercana a Byron, su compañero del ‘Desafío The Box’. Leer aquí: ¿Cifuentes y Byron del ‘Desafío The Box’ son novios? Esto dijo la exparticipante Exparticipante del ‘Desafío The Box 2023’ se separó al salir del ‘reality’ Una semana después de salir del ‘Desafío The Box’ de Caracol Televisión, la integrante del equipo Alpha se separó de su esposo, el padre de su pequeño hijo. Leer aquí: Exparticipante del ‘Desafío The Box 2023’ se separó al salir del ‘reality’

Desde entonces, sus seguidores han estado pendientes de su estado de salud, y de cómo ha evolucionado su lesión. Hace unos días, la deportista realizó una publicación donde contó que enfrenta un difícil momento de salud, relacionado con su rodilla. “Solo Dios sabe cuán difícil ha sido.Y aunque me ven en historias sonriendo, entrenando y amando la vida, la verdad no ha sido fácil”, escribió al comienzo del post que está acompañado de un corto video donde se observa en una clínica.

“Lo que están viendo fue una toma de una resonancia magnética- artroresonancia con contraste (hace unos 20 días) es un examen especial que ayuda a mirar las articulaciones de la rodilla y otras cosas. El resultado que salió no fue positivo, tuve una complicación y para resumirles debo entrar nuevamente en un proceso quirúrgico obligatorio o no volveré a recuperar la movilidad de mi rodilla izquierda”, se lee.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La entrenadora, quien se ha caracterizado por su arrolladora personalidad, contó que no ha sido fácil ese proceso, por esa razón, le pidió a sus seguidores que oren mucho por ella para que todo salga bien. “Como les repito, no está siendo fácil, así que agradezco a todo aquel que me aprecie y ore por mí, por mi mente, corazón y rodilla. Realmente las fuerzas se acaban y el rumbo se pierde y me he considerado una mujer muy fuerte, positiva, noble, trabajadora y a nada me le arrugo pero en este momento solo hay mucho ruido en la cabeza y tristeza en el corazón”.