Exparticipante del ‘Desafío’ perdió una pierna: “me sumergí en la vergüenza”

El Desafío 2024 se encuentra a punto de llegar a la fusión. En el más reciente capítulo se llevó a cabo un nuevo ‘Desafío a muerte’ que dejó como eliminado a Kratos, del equipo Omega.

El Desafío Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

Esta temporada ha tenido una novedad. Cada semana llega un participante nuevo para cada uno de los equipos, quienes compiten en una de las pruebas. Son conocidos como los ‘Desafiantes de la semana’ y aunque su paso por el concurso de Caracol Televisión solo dura 24 horas, varios de ellos le han dado la victoria a sus equipos.

Samuel, del equipo Omega, perdió una pierna

Esta semana, el equipo Omega recibió a Samuel, un hombre que hizo parte del Ejército Nacional y quien, con su historia de vida, conmovió a más de uno.

Al entrar a la casa rosada, el Desafiante de la semana mostró orgulloso la prótesis que utiliza para correr y les contó a sus compañeros la historia cuando pisó una mina antipersonal y perdió una de sus extremidades inferiores.

“En el año 2001 estaba en el Putumayo, al sur de Colombia. Teníamos una operación especial y cuando se inició el combate pisé una mina antipersonal. Me revisan, me arman el pie de nuevo y 10 días después me dicen: ‘La mina que usted pisó tenía materia fecal, hay que amputar su pierna; o la cortamos ya o va a perder la rodilla’”, contó.

Asimilar la noticia no fue fácil: “ahí toca tomar decisiones duras de vida. El haber pisado la mina no solamente me cortaba la pierna, sino el hogar, los hijos, la familia, la sociedad, todo se borró”.

Esa situación lo llevó a iniciar una nueva vida. El deporte se convirtió en su refugio y salvación: “Dos años después encuentro en el deporte una oportunidad para empezar de nuevo, empecé a correr, empecé a vivir y mi vida volvió a nacer. En el 2013 empecé a hacer 10 kilómetros, luego 15, 33 y luego 42″, reveló.

Así fue como el ‘Desafiante de la semana’ se recuperó de su amputación

Según contó Samuel, se levantó de la tristeza, e incluso la vergüenza que le producía no tener una pierna, y se convirtió en todo un ejemplo de vida, no solo para quienes también han enfrentado una situación similar, sino para todas las personas que de una u otra manera, se han sentido frustrados en algún modo.

“Me sumergí en la vergüenza; para mí era muy vergonzoso que alguien supiera que yo no tenía una pierna. Por fortuna ya estaba en recuperación cuando en la televisión decían ‘Media Maratón de Bogotá’ y yo quería ir, 40.000 personas en la Plaza de Bolívar. Y salió toda esa gente así en montonera y yo iba ahí, y a medida que iba avanzando la carrera la gente comenzó a trotar y cuando me doy cuenta estoy trotando y yo empiezo a llorar, decía: ‘Esto no puede ser, estoy trotando’, y era mi mayor felicidad y creo que las mejores lágrimas de mi vida fueron ahí'”.

Finalmente, el competidor aprovechó para darle un mensaje a los integrantes del equipo, quien, durante este ciclo, no han tenido comida. Por medio de una experiencia en el Ejército, los invitó a no preocuparse por la comida, sino por estar con vida. “Estábamos en una tarea por las selvas del Chocó. La comida la soltaron por el helicóptero y se cayó un cañón, no había cómo recogerla. Entonces camina uno horas enteras y a duras penas encuentra uno moritas silvestres, pero una que otra; entonces hay que seguir y termina uno dándose cuenta de que la razón no es la comida, la razón es mantenerse con vida”.