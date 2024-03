Exparticipante de ‘La Voz’ lucha contra el cáncer: “no me daré por vencida”

La Voz Colombia ha sido uno de los programas de música preferido por los colombianos. De cada temporada han salido al estrellato varios artistas, quienes han contado con el apoyo de reconocidos cantantes, quienes se han desempeñado como entrenadores o coach del concurso.

Te puede interesar: Alejandro Estrada fue maltratado físicamente por una expareja: “nunca la frené”

La Voz Kids Fotografía por: Captura de pantalla

Evelyn Gómez es una joven que hizo parte del mencionado reality musical de Caracol Televisión, en el 2014 cuando los entrenadores eran Ricardo Montaner, Carlos Vives y Andrés Cepeda. Aunque la joven no pasó las audiciones a ciegas, sí logró que su nombre fuera recordado en la industria del vallenato, donde ha hecho una importante carrera.

Así libra su batalla contra el cáncer

A través de sus redes sociales, la joven confirmó hace unas semanas que tiene cáncer. Aunque la noticia no ha sido fácil de asumir, Evelyn ha presentado su mejor cara para enfrentar esa difícil enfermedad. “Hoy inicié la experiencia más increíble de mi vida. La más inesperada, una batalla que solo se gana con amor, con alegría y, sobre todo con FE. De lo que si estoy segura es que Dios está conmigo, su amor es inagotable y él no nos da una carga que no podamos soportar. Como dijo mi DOCTOR, la gira donde cantarás y lucharás este año va ser por ti, para ti”, dice parte de un post que puso que está acompañado de unas fotos donde muestra su nueva apariencia, pues ahora luce calva.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En la misma publicación, la exparticipante de La Voz demostró estar muy fuerte, pese al duro diagnóstico y la rudeza de las quimioterapias: “Señor cáncer: ¿Qué dijiste? Evelin te vas a quedar allí sentadita y sin moverte a esperar que te invada y te derrote. Que equivocado estás al creerte vencedor, cuando no eres nada comparado con el poder de Cristo. No te odio como antes, ahora estamos viviendo juntos, ahora somos amigos y rivales. Ahora tengo cáncer, pero cada día haces que el centro de mi vida sea DIOS”.

Sus seguidores elogiaron su fortaleza para enfrentar esa enfermedad. De hecho, Evelyn aseguró sentirse muy hermosa sin su pelo. “Cada día amo y valoro más a mi familia y mis seres queridos. Tengo cáncer, pero ahora me miro al espejo y me veo más hermosa. Me repito lo increíble valiente y poderosa que soy. Señor cáncer, hoy agradezco este proceso a tu lado, y voy a pelear día a día, sol a sol, cueste lo que me cueste. Él me confió esta prueba y, aunque sé que no es fácil, no me daré por vencida”.

Vea también: Actor casi sufre un infarto en plena grabación: “me dio miedo, caí al piso pálido”

La cantante de vallenato se prepara para recibir su tercera quimioterapia, con la ilusión que, con ayuda de Dios, pueda vencer el cáncer próximamente y ser un testimonio de vida para muchas personas. “Cada célula maligna va a desaparecer y va a ser reemplazada por la sangre de Cristo y así como lo más lindo de las estaciones, volverá la primavera llena de hermosos colores para dar fe y testimonio de tu grandeza y amor Jesús...En cuanto a mi nuevo look mi mamá dice que me veo hermosa y que no tengo nada, eres mi heroína ma, gracias por soportarme, te amo. Gracias a todos por sus lindos mensajes”