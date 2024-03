Exnovios famosos de Angie Cepeda se conocieron. Así reaccionaron al verse

A comienzos de los años 90 la pareja joven que llamaba la atención y ocupaba las revistas del corazón era la conformada por Angie Cepeda y Marcelo Cezán. Los dos eran la sensación, ya que él atravesaba por su mejor momento como cantante y su éxito Nueve semanas y media sonaba en todas las emisoras. Angie, por su parte, cautivaba con su belleza y talento. Los dos coincidieron en el set de La maldición del paraíso, donde también eran pareja y se hicieron novios. También hay que recordar que el romance era tan mediático como polémico, pues en plena juventud protagonizaban escenas de amor y también de celos en grabaciones y eventos.

Angie Cepeda y Marcelo Cezán se casaron en la ficción

Sus seguidores anhelaban verlos como terminaron sus personajes en La maldición del paraíso: casados. Angie lució por primera vez un vestido de novia en esa novela al darle el sí al personaje de Marcelo, en una finca en las afueras de Bogotá. En la realidad nunca hubo matrimonio. El noviazgo terminó al cabo de cinco años después de algunas rupturas y regresos.

Angie se dedicó a la actuación, tomó distancia e incluso partió por temporadas de Colombia. Marcelo siguió en la actuación y su popularidad como músico decayó. Protagonizó novelas como Solo una mujer y seriados como Me llaman Lolita. También viajó una temporada a México; allí hizo una novela con Sofía Vergara.

Angie Cepeda vivió con Diego Torres en Argentina

Angie posteriormente tuvo un romance, que también se volvió el centro de atracción para los medios. Esta vez fue con Diego Torres, el cantante argentino que era toda una estrella en Latinoamérica en los 90. Con Diego duró más tiempo, casi nueve años. Los dos vivieron juntos en Argentina.

Diego y Marcelo hoy son buenos amigos de Angie, pero ellos no se conocían. De hecho, Cepeda hizo una película con Torres.

Esta semana el trabajo de los ex, los juntó. Marcelo fue a hacerle una entrevista como colaborador de la emisora Bésame y Diego fue el entrevistado, ya que está promocionando su más reciente álbum. La entrevista, que la emisora colgó en sus redes, se ve a Diego y a Marcelo hablando animadamente e incluso en algún momento cantan algunos temas del argentino. En la charla no tocan el tema de Angie Cepeda y se les ve muy cómodos y cordiales.

Sin embargo, hubo más detalles que no se ven en la entrevista y que Marcelo reveló con sus compañeras en la cabina de radio de la emisora Bésame. Allí querían saber qué pasa cuando un ex de alguien se encuentra con otro ex de esa persona. En este caso los dos exnovios de Angie.

Marcelo comenzó revelando que Angie Cepeda “siempre fue una mujer integra, talentosa, inteligente y aguerrida que no jugaba con las relaciones, sino que tenía relaciones serias, profundas y duraderas. Ella duró casi 9 años con Diego Torres, vivieron juntos, tenían perros, familia, hicieron hogar y eso marcó la vida de Diego, lógicamente”. Luego se refirió a su noviazgo con Angie. “Tuvimos una relación larga, de jóvenes entre el 90, 91 y el 96 más o menos (si hay fotos) … una relación muy joven, muy fuerte, muy mediática, para la época, quedaron grandes recuerdos”.

Enseguida y contestando las preguntas de sus compañeras admitió que estaba nervioso al saber que estaría frente a frente al argentino.

“Me entró un ataque de nervios”, Marcelo Cezán antes de verse con Diego Torres

“Yo nunca había visto cara a cara a Diego Torres, pero lógicamente sabía de él por Angie; me imagino que él sabía de mí por Angie, porque fue el novio inmediatamente posterior… Ayer cuando fui a entrevistarlo, pues yo cogí mi guitarra, monté algunas canciones nuevas para romper el hielo; pero justo segunditos antes de entrar me entró un ataque de nervios y lo dije en voz viva. Alguien me saludó de algún medio amigo y cómo estás… (dije) estoy un poco nervioso, primera vez que lo veía, porque no sabía que iba a pasar, primera vez que nos íbamos a ver cara a cara”. Para tranquilidad de Cezán Torres lo acogió muy bien “La reacción de diego fue espectacular…”

De ahí en adelante el caleño aseguró que hicieron clic. Hablaron de futbol y de la cercanía de Torres con Colombia. Incluso en un momento Diego canta y Cezán toca la guitarra.

“Me arrebató la guitarra…cantamos Color esperanza, fue un momento increíble para mí, sus palabras me tocaron el corazón”, se refiere a que al despedirse Torres le dijo que se había alegrado de verlo y de verlo muy bien.

