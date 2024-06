Exnovio de Karen Sevillano contó detalles de su ruptura: “Me costó bastante”

Desde que Karen Sevillano ingresó a La casa de los famosos quedó en claro lo enamorada que está de Néider García, su novio. No obstante, ahora que el programa terminó y la influenciadora se coronó ganadora, su pasado amoroso se volvió tema de conversación entre internautas y televidentes.

Puedes leer aquí: Aura Cristina Geithner opinó sin filtro sobre la boda de Marcelo Dos Santos, su exesposo

Karen Sevillano junto a Cristina Hurtado y Carla Giraldo, presentadoras de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Quién es el exnovio de Karen Sevillano y por qué terminaron?

Aunque la caleña ya no habla sobre su antigua relación amorosa, por respeto a su pareja actual, en redes sociales todavía hay registro de los videos que solía grabar en compañía de Freddy Torres, su exnovio, con quien terminó hace dos años, aproximadamente.

Sobre las razones de la ruptura entre la pareja no hay nada claro, a pesar de que hay rumores de infidelidad. Sin embargo, hace poco el ex de Karen Sevillano contó algunos detalles de lo mal que la pasó después de dejar la relación.

“¿Intentaste suicidarte cuando te cambiaron por Néider?”, le preguntaron a través de Instagram, a lo cual respondió: “No, pero sí tuve depresión por un año, más o menos, y aunque intenté salir muchas veces no pude, pero finalmente lo logré (...) Cuando me vi en esa situación me tocó asimilar que las cosas ya no eran y bueno... pude salir adelante. Pero no les voy a mentir, me costó bastante porque no es algo que puedas cambiar de la noche a la mañana“.

Sobre Freddy Torres se sabe que actualmente vive en Chile y se dedica a distintas labores, como actor y cantante. De hecho, hay quienes asocian varias de sus canciones a su historia con Sevillano.

¿Cuánto llevan Karen Sevillano y Néider García y cómo se conocieron?

En una charla que la creadora de contenido sostuvo con Miguel Melfi y Alfredo Redes en La casa de los famosos, aclaró que el noviazgo con su pareja está próximo a cumplir dos años.

Además, aseguró que los coqueteos comenzaron en un Carnaval de Barranquilla, aunque no hubo ningún tipo de acercamiento, y se intensificaron en medio de un viaje de trabajo que realizaron juntos a Cancún, México.

Seguir leyendo: “Es horrible”, ‘El Jefe’ de ‘La casa de los famosos’ se animó a revelar íntimos secretos del programa

De esta manera, surgió la chispa entre Karen Sevillano y Néider García, y solo fue cuestión de tiempo para que se enamoraran y decidieran empezar una relación.