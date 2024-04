Exnovia de Camilo revela por qué no funcionó su relación con el esposo de Evaluna

Cuando en el mes pasado Camilo Echeverry lanzó el tema ‘Gordo’ y muchos internautas aseguraron que el tema estaba inspirado en Gabriela Andrade Vélez, la novia que él tuvo en Colombia, antes de Evaluna, pues justamente ella le decía ‘gordo’, para referirse a él cariñosamente.

Parte de la letra del tema que dice: “Ya vi que le dices ‘gordo’ como antes decías. Me dolió más de lo que imaginaba. Esa palabra es mía” es lo que ha generado especulaciones sobre el origen del mismo.

Camilo junto a Gabriela en el 2014 Fotografía por: Instagram

Volviendo a la exnovia, se sabe que ella actualmente está casada y tiene dos hijos: Gabriela y Agustina.

“No me acuerdo”, ex de Camilo sobre su noviazgo con él

Aunque Gabriela no pertenece al mundo del entretenimiento tiene sus propios seguidores quienes no olvidan su vínculo con el ahora yerno de Ricardo Montaner. En una ronda de preguntas digitales los internautas cuestionaron a Gaby sobre las razones que ella considera influyeron en que su relación con el intérprete colombiano, esposo de Evaluna, no prosperara y ella habló.

“Porque todo tiene su ciclo amigos, porque tenía que pasar. No me acuerdo. Porque nos cansamos, porque sí. Fue un año muy chévere, pero todo tiene su ciclo y pasa por algo. Ahorita estoy muy feliz, casada con el amor de mi vida y con sus dos hijas que amo”

Los interrogadores digitales luego le preguntaron si alguna vez ha pensando cómo sería su vida si siguiera junto a Camilo. A lo que respondió tajante que “cero” pues de hecho nunca vio futuro en su relación con el colombiano. “Oigan cero, saben que yo tuve varios novios antes de casarme y había novios con los que me imaginaba a futuro con Cami no. Quizá estábamos en momentos de vida distintos o con mentalidades diferentes pero no me he puesto a pensar en eso porque no lo pensé cuando estábamos juntos. Tengo otros ex en los que pensaba: ‘Mi vida sería así’, pero con él no”, comentó.

Gabriela y Camilo fueron novios entre el 2013 y el 2014 cuando él no había logrado tanta popularidad. Andrade es muy activa en redes sociales y se sabe que su esposo se llama Nicolás.

