Ex de Natasha volvió a Colombia después de trabajar 18 horas diarias en Canadá

Víctor Gómez ocupó la atención de los medios hace más de dos décadas cuando participaba en novelas como Marido y mujer, Padres e hijos y La Caponera. El actor paisa además era el esposo de Natasha Klauss. La pareja, que tuvo a su hija Isabel en el 2001, se separó poco tiempo después. La actriz siguió en el país, mientras Gómez comenzó su meta para radicarse en Canadá donde estaba buena parte de su familia. Allí estuvo hasta hace algún tiempo. El actor contó a Vea que en el país del Norte desarrolló una carrera artística en televisión y teatro, pero también pagó un precio antes de tener un nombre. Durante sus inicios debó laborar en trabajos diversos como recolector de basura, obrero de demolición y vendedor de carros. Así fue la vida de Gómez, a quien pronto veremos en la novela Klass 95 de Caracol, en Canadá.

Fue hace casi 20 años que el actor se marchó. “En un principio lo más complejo, fuera de estar lejos de Colombia y de algunas de seres más queridos, fue enfrentarme a una nueva vida en un país anglo parlante sin saber el idioma, con el agravante de que para un actor es fundamental no solamente hablarlo, sino hablarlo muy bien”.

Víctor Gómez estudiaba inglés y trabajaba en oficios varios en Canadá

Esto obligó al antioqueño a aprender el idioma para poder aspirar a lograr un personaje bien fuera en televisión, cine o teatro. Mientras ese plan se lograba cristalizar “empecé a trabajar en una urbanización de apartamentos en la que hacía servicios de mantenimiento. Salía de mi casa todos los días a las 6 de la mañana en mi bicicleta para recorrer media ciudad e ir a estudiar inglés hasta las 3 p.m. y luego me volvía a montar en la bicicleta para recorrer la otra media ciudad y empezar a trabajar hasta tarde. Por lo general, llega a mi casa alrededor de medianoche”. Fueron dos años con esta intensidad, en las que trabajaba 18 horas diarias, donde debió aceptar cuanto trabajo le ofrecieron. “Desde organizar y sacar las basuras, hasta limpieza, reparaciones, pintura, demolición, jardinería y palear toneladas de nieve... Fue el único trabajo que me ofrecieron que no solo me cuadraba los horarios para que pudiera estudiar inglés, sino que después me permitió empezar a incursionar en mi profesión en voluntariados y experiencias laborales pequeñas y en programas de formación académicos que más adelante mejorarían mis oportunidades y calidad de vida”.

Curiosamente en medio de las basuras encontraría a una persona que finalmente lo conectó con lo artístico. “Entró una señora y al ver a un peludo de barba encerrado en el cuarto de las basuras a esas altas horas de la noche, de un susto dejó caer las bolsas que traía en las manos, y de un grito me preguntó ´¿qué hace usted aquí!?´. ´Arreglar el cuarto de las basuras...´, le contesté yo tranquila y desprevenidamente... “. El actor le contó cómo era su día a día y que estaba próximo a exponer unas fotografías suyas y a estrenar un cortometraje.

Aquella conversación se convirtió en el comienzo de una inmejorable amistad, ya que la señora fue a su exposición y luego lo dirigió “en la preparación y presentación de una audición para la compañía de teatro clásico más importante de Canadá, al igual que para otras audiciones, así como me presentó a muchas colegas, incluyendo a una de las más reconocidas agentes de la ciudad, y terminó por convertirse en mi socia y colaboradora en muchísimos proyectos que hicimos y desarrollamos juntos. Y así también fue como terminé protagonizando mi primera serie de televisión para CBC”.

Víctor contó que su trabajo más desafiante fue uno de mantenimiento, “a pesar de que en un principio me habían ofrecido presentar un programa de televisión para un canal latino, pero rechacé la propuesta, que ciertamente no solo pagaba muchísimo mejor, sino que además era millones de veces más suave y halagador. Lo hice porque pensaba que, si me iba a trabajar en español acabando de llegar, me iba a sentir muy cómodo y no iba a aprender tan bien el inglés como deseaba y el día que el trabajo en español se acabara, por la razón que fuera, me vería lleno de compromisos económicos y sin haber construido lo necesario para poder trabajar en la industria anglo, que realmente era una de las Mecas de producción del cine y la televisión para Hollywood”.

Mientras trabajó en mantenimiento, el actor se formó como artista educador con el Royal Conservatory of Canada en Drama, Escritura Creativa, Cine y Video. La llegada del SARS en 2008 lo llevó a aceptar un trabajo en demolición y remoción de materiales peligrosos como asbesto y PCB. “El trabajo era riesgoso, supremamente agotador, tragando nubes de polvo, y las jornadas eran literalmente demoledoras”

Víctor Gómez vendió carros al tiempo que actuó

Aun así, la economía no le daba para todos sus gastos así que se empeló como vendedor de automóviles en General Motors. “Allí descubrí en pocos días que podía ser un excelente vendedor, al punto de que pocos meses después me robó la Volvo para vender tractomulas, y pronto me convertí también en un fabuloso vendedor que empezaba a exportar camiones a todas partes del mundo... Diría que fuera de mi trabajo en la industria audiovisual, en los negocios y en las ventas no me fue mal”.

Después de quebrantos de salud que él aprovechó para seguir formándose y trabajando, poco a poco fue sumando experiencias en películas y series como Pure, HOus3 y El escape de Akila.

Hace varios meses Víctor volvió a residir en el país y regresó a la pantalla, pues grabó la serie Klauss 95, donde encarna a un importante periodista. Adicionalmente, está a cargo de la Dirección Académica de una Diplomatura y Ruta Formativa Telepresencial en Guion, Dirección y Actuación, en asocio entre la Universidad Pontificia Bolivariana.

