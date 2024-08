Evaluna reveló la razón por la que tuvo a sus hijas en casa: “no sentí miedo”

El matrimonio de Camilo y Evaluna ha sido muy comentado en varios países de Latinoamérica. Los artistas se casaron en febrero del 2020 en medio de una ceremonia con más de 150 invitados.

Desde entonces, los intérpretes de Índigo no se han separado nunca. De hecho, en las giras de Camilo, Evaluna siempre lo acompaña, incluso después de haberse convertido en padres. A todos los viajes han ido con Índigo, su hija mayor y seguramente cuando Amaranto, la menor, esté más grande, la llevarán a todos los viajes.

Te puede interesar: Camilo y Evaluna son criticados por pintarle las uñas a Índigo: así le quedaron

Camilo, Evaluna Fotografía por: Instagram @camilo

¿Por qué los partos de Evaluna fueron en su casa?

Los embarazos de Evaluna han dividido las opiniones en redes sociales. En ambos casos, la hija de Ricardo Montaner no quiso saber si esperaba niño o niña, sino que, hasta el día de los partos se enteró. Según lo que mencionó en varias oportunidades junto a Camilo, su esposo, es que eligieron nombres neutros.

A través de un video que publicaron en su cuenta de YouTube, los artistas revelaron varios detalles del nacimiento de Amaranto, su segunda hija. Según lo que contó Evaluna, siempre soñó con tener a sus hijos en casa, desde que era niña, ese era su sueño.

“Lo que más me ayudó fue que mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser doula y me compartía todo lo que estudiaba y me parecía fantástico. Desde muy chiquita, cuando imaginaba mi parto, me lo imaginaba así. Nunca me lo imaginaba en una clínica, porque crecí con toda esa información ahí. Tienes todas esas opciones para poder parir en casa o en la clínica”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La artista hizo énfasis en que, como le enseñaron sus ancestros, el cuerpo de la mujer tiene la fortaleza para dar a luz de la manera más natural posible. “Todas nuestras abuelas, y de ahí para atrás, todos nuestros ancestros confiaban en el cuerpo de la mujer como un vehículo capaz de dar a luz sin demasiada intervención. Veían el embarazo no como sinónimo de enfermedad, sino como poder y fuerza”... Dios nos creó con esa habilidad y ese poder fantástico. Y también rodearme de personas que confiaban en que yo lo podía hacer”.

¿Evaluna sintió miedo al tener sus hijas en casa?

De igual manera, la cantante reconoció que al principio sintió temor por todos los comentarios que había escuchado de los partos; sin embargo, le pasó en el momento de dar a luz.

“El miedo al dolor es peor que el dolor. Le tuve miedo al dolor casi todo mi embarazo porque todo el mundo te cuenta que es el dolor más intenso que vas a sentir en tu vida. Y sí, pero ese dolor duró dos días. Ya en el parto, no sentí miedo. No tuve miedo porque nuestra partera es súper responsable. Ella ve desde antes si hay algo y nos dice si es necesario ir a una clínica. Era más miedo de estar tan cansada y no poder lograrlo”.