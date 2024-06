Evaluna recibió difícil pronóstico médico: “no acepto eso”

Evaluna y Camilo conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Los artistas se casaron en febrero del 2020 y, desde entonces, incluso desde que era novios, conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional e internacional.

Evaluna está embarazada de su segundo hijo con Camilo. Fotografía por: Instagram

Los intérpretes de Por primera vez han sido elogiados por sus seguidores, pues, además de brillar como artistas, también lo hacen como esposos y padres de Índigo y de Amaranto, que está próximo a nacer.

¿Qué le pasó a Evaluna?

En varias oportunidades, Camilo y Evaluna han contado que siempre tuvieron deseos de ser papás, una etapa que vienen disfrutando desde hace dos años, cuando nació su primogénita, a quien le pusieron por nombre Índigo.

No obstante, por un diagnóstico médico, para Evaluna era imposible ser mamá. Según la medicina, la única opción de hacerlo era adoptando un bebé, pues su cuerpo no podía engendrar uno.

En una entrevista con El Hormiguero, Camilo dijo: “Desde muy pequeña, recibió un diagnóstico médico que le decía que no podría tener hijos. No vas a tener hijos y vas a tener que pensar en otras opciones como adoptar”, dijo.

Como pareja, hablaron en varias oportunidades sobre el tema, y, pese a que las posibilidades eran nulas, creyeron en un Dios de milagros. “Ella me decía: ‘Tengo un diagnóstico que dice que no puedo tener hijos, pero no acepto eso y estoy segura de que voy a ser mamá’. Entonces, cuando nos casamos, dijimos: ‘Bueno, cuando Dios quiera, llegarán”, contó el colombiano.

Las insistentes oraciones hacia Dios hicieron que su sueño de ser padres se hiciera realidad. En abril del 2022 nació su primera hija, y ahorita están en la dulce espera de Amaranto, su segundo bebé, quien al igual que su hermanita, nacerá en su casa.

“Nosotros creemos en el poder de la intención y la oración. Literalmente teníamos un diario en el que escribíamos todos los días y orábamos por su fertilidad. Yo le decía a Dios ‘permítele a mi esposa que sea una vaca lechera’. Y cuando nació Índigo, se pegó a la teta de una vez y fue superfácil”, puntualizó el artista colombiano.

Aunque la pareja no ha revelado puntualmente cuál fue el diagnóstico que le dieron a Evaluna cuando pequeña, todo parece indicar que eso quedó en el pasado como parte de su inspiradora historia de vida.

Caída de Evaluna durante el embarazo

Hace unas semanas, Evaluna sufrió una caída, que, aunque no fue grave, sí preocupó a Camilo y sus familiares, por su bebé. “Qué momento fue ese parce, fuerte ese momento, fue un momento asustador... Se me vino el mundo encima. Evaluna acostumbra a subirse en una merecedora o una de las hamacas para dormir a Índigo, pasó el susto de sus vidas... Mi hija llorando, yo volteo y voy corriendo. Me tropecé con todo y estaba mi esposa en el piso con Índigo en brazos y la panza de gran tamaño, yo la vi toda oscura y dije ‘Esos son los momenticos que son pendejos, pero que pueden ser una cosa grave. Yo veo a mi esposa y está llorando, pero como en silencio tipo asustada”, contó Camilo en entrevista con Los 40.