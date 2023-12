Evaluna Montaner confesó que no fue al médico durante su embarazo: “fue de fe”

Camilo y Evaluna Montaner se convirtieron en padres el 6 de abril del 2022. La llegada de Índigo llenó de ilusión a los cantantes, a sus familias y a sus seguidores, quienes no dudaron en enviar mensajes de cariño y de buenos deseos a la pareja de cantantes.

El cantautor paisa y la artista venezolana han intentado mantener el rostro de su hija fuera del ojo público, aunque este año que se conoció su rostro luego que un paparazzi, engañando a Camilo, logró tomar varias fotografías de la pequeña, situación que molestó infinitamente al intérprete de Vida de rico, quien manifestó su inconformidad a través de su cuenta de Instagram.

Recientemente, la hija menor de los Montaner participó en el podcast Pensándolo bien, pensábamos mal que hacen su cuñada Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner, y Eli, una amiga de sus amigas. En el programa, la mamá de Índigo habló de varios aspectos de su maternidad, entre ellos, uno que generó gran impacto, pues contó que no asistió a consulta médica durante su gestación.

Evaluna Montaner vivió su embarazo con una partera

Según detalló la actriz, por decisión personal, quiso que su embarazo fuera basado en la fe, por eso tomó varias decisiones en consecuencia. “Hice un embarazo bastante guiado por fe, no tuve ecos (ecografías), todo fue con una partera que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo, y así fue durante las cuarenta semanas de embarazo, no lo vi nunca, no sabíamos si era niño o niña. Sí había, obviamente, un miedito ahí, pero confiando. Fue hermoso, fue con mucha paz”, reveló.

La venezolana, que recordó que sus primeras semanas de embarazo fueron complicadas, pues las náuseas no la dejaban tener una vida tranquila, reveló que se enteró del sexo de su hija cuando la pequeña nació. Por eso, sin saber si su bebé sería niño o niña, escogió, con su esposo Camilo, el nombre Índigo, pues es neutro y serviría para ambos géneros.