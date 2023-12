Este fue el último mensaje de Jota Mario a su hija María José Valencia

Jota Mario Valencia cumplirá el 6 de junio de 2024 su primer quinquenio de fallecido, y su comunidad de seguidores continúan recordándolo con bastante cariño.

Muestra de lo anterior es el último mensaje que el desparecido presentador le envió a María José Valencia, su hija, y que volvió a hacerse viral a través de redes sociales.

Ella es María José Valencia, hija de Jota Mario Fotografía por: Instagram

¿Qué fue lo último que Jota Mario le dijo a su hija?

Días después de que la viuda de Jota Mario contara detalles de su vida en pareja y de los años posteriores a la partida de su esposo, una gran cantidad de internautas aprovechó y recordó el último mensaje que el antioqueño envió a María José.

“Te amo mucho, mi amor”, se oye decir en una nota de voz al presentador de Muy Buenos Días.

Cabe recordar que este audio fue revelado por la propia María José en junio pasado, cuando conmemoró el cuarto aniversario de la partida de su padre.

“Mañana son 4 años, pero siento que van muchos más y solo pensar el tiempo que queda sin ti me hace sentir un enorme desespero. Eres, serás y fuiste todo lo que cualquiera se soñaría como papá, mejor amigo y consejero. Hasta hoy logré escuchar nuevamente tus notas de voz y no fue fácil. Esta fue la última que me enviaste y yo, en un enorme desastre emocional y una hora después de que trascendieras, te mande un último mensaje esperando que desde algún universo alterno lo leyeras. Te lo recordaré siempre, de las formas que pueda y cómo pueda”, expresó conmovida en aquella ocasión la hija de Jota Mario Valencia.

Te puede interesar: Hijo de Martín Elías rindió homenaje a su padre con nueva versión de ‘Linda’

¿Jota Mario tuvo más hijos?

La primera esposa de ‘Jotica’, como le decían algunos de sus amigos fue Marcela Abello, con quien estuvo casado por 13 años y se convirtió en la madre de sus dos únicos hijos: María José y Simón.

Sin embargo, ambos hicieron una vida muy diferente a la de su papá y han preferido permanecer alejados de los medios de comunicación y de las cámaras. Por esta razón no es mucha la información que se conoce de ambos, sobre todo de Simón, quien vive en el exterior.

Puedes leer también: Carolina Araújo, la nueva presentadora de RCN que impacta por su belleza

Y aunque en algún momento circularon rumores sobre supuestos hijos no reconocidos de Jota Mario Valencia, su hija María José se encargó de desmentirlos y silenciarlos: “Tengo un solo hermano, el resto es puro cuento (…) se llama Simón y no hay nada más”.