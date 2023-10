Este es el esposo de Zahira Benavides, la presentadora de Noticias RCN

Hace 13 años la conductora de entretenimiento de RCN, Zahira Benavides, conoció a Osman Roa, un exdeportista boyacense, que luego estuvo en la política del departamento y ahora se dedica a sus empresas personales y a su rol de abogado.

La también modelo colombio venezolana contó en una exclusiva a revista Vea que la primera vez que se vieron fue hace quince años cuando ella tuvo que ir a trabajar a Boyacá “y no pasó nada, fue dos años más adelante que empezamos a hablar por amigos en común, hasta convertirnos en amigos que hablaban a diario”. Por u parte él complementó: “Yo la recogía a la salida del trabajo, hablamos todo el tiempo. El siguiente paso fue un día de la mujer y yo estaba en un partido de fútbol y no le había dicho nada y al final le dije que me prestara un maletín que había ella abrió y allí había unos detalles para ella”. Con feliz día y la pregunta ¿quieres ser mi novia? arrancaron.

Cuando se conocieron ella estaba retirada del modelaje y él era un deportista de alto rendimiento, que hacía parte de la selección Colombia de volibol, ya luego cada uno se fue encausando en su carrera y hoy tiene reconocimiento en sus áreas.

Zahira Benavides echó a su novio sin explicación

Hace cerca de seis años y medio se comprometieron y decidieron vivir juntos. Habían pactado que se dedicarían a sus respectivas carreras y el asunto de la familia sería después. Pero las cosas se presentaron de otra manera y en agosto del 2018 llegó Anthonella, la primogénita.

Curiosamente meses antes, Zahira reveló que no hubo ni siquiera una sospecha de embarazo, pero en aquel tiempo en plena campaña al congreso de su novio, el comportamiento de ella cambió un poco e inexplicablemente empezó a rechazar a su prometido, algo que suele ocurrir con algunas gestantes y que no tiene mayor explicación. “No lo quería ni ver y terminé echándolo de la casa”. Osman que se armó de paciencia y no iba a tirar la relación por la borda decidió irse a un viaje de trabajo que tenía y esperar que se le pasara, aunque no entendía lo que ocurría. “Me armé de paciencia y como las mujeres no vienen con manual, dije esperemos”, comentó a Vea Roa.

Luego vendría un viaje de Zahira a La Heroica a un cubrimiento donde “Me empecé a sentir muy indispuesta y resulté comiendo alimentos que usualmente no consumía, es más que le molestaban”, ella se refiere a banano, mango, berenjenas e incluso tomate con azúcar y sal, curiosamente al prometido estas delicias le encantan.

Ante tantos cambios y malestares que incluían mareos náuseas y ataques de sueño, Zahira decidió que era tiempo de saber sí había algo más. La prueba salió positiva y ella entendió que sus cambios de carácter, sus malestares y esa leve barriguita tenían razón de ser. Organizó una reunión para contarle a su novio. “La noticia me sorprendió en plena campaña política. Ella estaba muy nerviosa, yo no entendía por qué y bueno cuando me contó dije: “los tiempos de Dios son perfectos y celebramos. Creo que si no es así que quedo embarazada no hubiera quedado nunca porque ambos estábamos esperando trabajar en nuestras carreras y no creo que hubiera sacado el tiempo. Yo tal vez no hubiera tomado la decisión o la hubiera aplazado porque es una responsabilidad muy grande, pero Dios así lo quiso y estamos felices”,

Curiosamente cuando esperaba a Anthonella, Osman confesó a Vea su entusiasmo por más hijos, pero lo vio algo complejo pues Zahira pensaba que un hijo por ahora estaba bien. El matrimonio llegó el 8 de junio del 2019 y el 8 de febrero del 2020 llegó Francesca, la segunda niña. En esta oportunidad ya Zahira presintió que volvería a ser madre y como suele ocurrir estaba más preparada y menos tensa que cuando llegó su primera hija. Tampoco experimentó rechazo por su ahora esposo, al contrario él estuvo siempre ahí.

Viajar es lo que más disfruta esta pareja para celebrar ocasiones especiales. Estuvieron recientemente en Nueva York festejando su aniversario y también hace poco, pasearon por España, los dos solos.

