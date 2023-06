Esposa de Jota Mario le dedicó emotivo mensaje tras 4 años de su fallecimiento

La muerte de Jota Mario Valencia dejó un gran vacío en la televisión colombiana y en miles de personas que seguían su carrera con admiración. El comunicador se destacó por dirigir y presentar el programa Muy buenos días, del canal RCN.

Jota Mario.

Su carrera en la televisión comenzó en 1979 cuando hizo parte de Valores humanos, de Promec Televisión. Luego, comenzó a incursionar en otros múltiples programas como Buenos días Colombia, junto a Amparo Peláez y Carlos Antonio Vélez, Dominguísimo, Cazadores de la fortuna, Tas pillao, Sábados Felices, Día a Día, El programa de la tarde, Sábado espectacular, entre otros.

¿De qué murió Jota Mario Valencia?

El 3 de junio del 2019, se conoció que el presentador estaba internado en una clínica de Cartagena luego de presentar algunos quebrantos de salud como vértigo y dolor de cabeza. Fue su esposa Gineth Fuentes la encargada de dar a conocer su parte médico. De hecho, en ese momento desmintió que Jota Mario tuviera muerte cerebral como se había rumorado.

Sin embargo, al poco tiempo se supo que el paisa había presentado una isquemia cerebral por lo que fue inducido a coma. Finalmente, el 6 de junio en confirmó su deceso, tras cinco días hospitalizado en el Hospital de Bocagrande, de la ciudad de Cartagena.

Gineth Fuentes, esposa de Jota Mario, lo recuerda con nostalgia

Hoy se cumplen cuatro años desde que el fallecimiento del presentador enlutó el mundo de la farándula. Su esposa Gineth Fuentes usó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras. “Hoy se cumplen cuatro años de tu partida y tu voz retumba en mi mente y corazón, recuerdo cada mañana, cuando al son de un café hacíamos planes, me contabas historias, siempre había algo nuevo que querías hacer, algo nuevo que querías escribir, algo nuevo que querías desarrollar. Oírte me hacía feliz. Gracias por tanto amor, mi amor”, comenzó escribiendo.

Enseguida, recordó un poema que su esposo le dedicó hace unos años. La publicación está acompañada de una foto donde aparecen juntos. “Hoy quiero compartir uno de mis poemas favoritos, esos que guardo en lo más profundo de mi alma y que hace parte de una colección muy linda que escribiste y grabaste para mí.

Poemas para Neth09-

Pareces un Ángel

Pareces un ángel porque estás en cada paso que doy en la vida, porque aceptas nuestras diferencias, porque eres paciente a mis cambios de humor, porque me dices con sinceridad lo que piensas y sientes, porque me animas si algo me sale mal, porque te alegras si algo me sale bien, porque estás conmigo en los buenos y malos tiempos, porque jamás compites conmigo, porque me escuchas, me hablas, me ayudas, porque me haces muy feliz…mi linda niña. Ahora tú eres mi ángel”, se lee en el post.

Famosos recuerdan a Jota Mario

En el transcurso del día, varios famosos colombianos han publicado emotivos mensajes dedicados al comunicador.

Laura Acuña

La presentadora fue una de las amigas más cercanas a Jota Mario. Trabajaron juntos en Muy buenos días y ha sido una de las personas que más ha lamentado el deceso del periodista. “Haces falta todos los días”, escribió en un post acompañado con una serie de fotos juntos.

Salomón Bustamante

El presentador Salomón Bustamante también trabajó con él. En sus redes escribió: “si les soy sincero, no me gusta aferrarme al pasado, pero tengo que aceptar que el mismo hace parte de nuestras vidas y existen momentos y personas que nunca podrás olvidar, hoy han pasado 4 años desde tu partida y todavía muchos te llevamos en el corazón, gracias JOTA por las enseñanzas, y en donde quiera que estés, ten presente que no nos acostumbramos a tu ausencia”.