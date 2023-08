Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ compartió emotivo recuerdo: “estoy muy feliz”

Érika Zapata es una de las periodistas más queridas del país. Se ha dado a conocer gracias a su trabajo en Noticias Caracol. Su profesionalismo y la particularidad con la que informa los hechos más noticiosos de Antioquia, ha dejado múltiples comentarios de los internautas.

Te puede interesar: Fotos: así se veía Wendy Guevara en su juventud, antes de su transición

Érika Zapata Fotografía por: Instagram

En varias oportunidades, la comunicadora ha contado su historia de vida resaltando que pese a las dificultades logró salir adelante y convertirse en una gran periodista. El camino no fue fácil, pero con ayuda de su familia pudo cumplir sus sueños.

Foto de Érika Zapata vendiendo fritos

Entrar a los medios de comunicación fue todo un reto. Recibió muchos rechazos, pero aún así, siguió insistiendo hasta que lo logró. “Muy complejo, porque me sacaban de los medios, pero yo sentía el amor de la gente. Era muy complejo porque me había convertido en la esperanza de mi casa, de mis papás, de mis hermanos. Saber que de alguna manera uno les estaba fallando fue una etapa muy compleja para mí”, dijo una vez en Día a Día.

Más noticias de Érika Zapata Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’: “no se me acercaba ni el carro de la basura” Érika Zapata reveló detalles de la discriminación que sufrió antes de convertirse en una de las periodistas más queridas de ‘Noticias Caracol’. Leer aquí: Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’: “no se me acercaba ni el carro de la basura” Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ está enamorada: “los días son más bonitos” La periodista de ‘Noticias Caracol’ afirmó que antes creía que no se iba a enamorar de nadie, pero su percepción cambió y está muy feliz. ¿Quién es el afortunado? Leer aquí: Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ está enamorada: “los días son más bonitos”

Recientemente, la paisa publicó una foto en su perfil de Twitter, la red social donde es más activa, y allí recordó la época en la que, junto con su papá, vendía fritos para salir adelante: “hace muchos años mis sueños iniciaron aquí... En un puesto de fritos donde tenía la oportunidad de trabajar y ayudar a mi papá para pagar mi carrera de Periodismo. Hoy estoy muy feliz porque con honestidad y sin hacerle daño a nadie, se pueden alcanzar las metas”, escribió.

Luego, en un comentario agregó: “soy una persona bendecida por contar con el cariño de muchos de ustedes a la vez que me siento útil haciendo lo que más me apasiona”.

Hace muchos años mis sueños iniciaron aquí... En un puesto de fritos donde tenía la oportunidad de trabajar y ayudar a mi papá para pagar mi carrera de Periodismo. Hoy estoy muy feliz porque con honestidad y sin hacerle daño a nadie, se pueden alcanzar las metas. pic.twitter.com/cQROWNKzmz — Érika Zapata (@ericayasmin4) August 16, 2023

Sus seguidores, en su mayoría, la han apoyado con amorosos mensajes, admirando su tenacidad. “Esta es mi foto preferida de mi diva”, “te recuerdo con la batica pasar por pasillos del colegio, saludos y éxitos Érika”, “nunca pierdas esa autenticidad... Adelante...mujer preciosa...muchas cosas bonitas están por venir”, “esfuerzo es lo principal”, “con honestidad se pueden cumplir las metas, te felicito eres un ejemplo a seguir”, “eres una mujer ejemplar”, “eres una gran profesional”.

¿Por qué critican a Érika Zapata?

Cuando Érika dio sus primeros informes en Noticias Caracol, a muchos no les gustó su forma de expresarse, pues lo hace de manera muy coloquial. “Las personas parecían pollos en un galpón”, “hay gran afluencia de personas, mero gentío”, “unas personas desesperadas por esperar y otras estirando trompa”, fueron algunas de las frases que dijo, por las que fue muy criticada.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Además, también ha recibido malos comentarios por su apariencia física y por algunas de las fotos que publica en sus redes sociales. Cansada de las críticas, en una oportunidad dijo: “me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me hicieron sentir re mal”.