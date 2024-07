Epa Colombia habla de su separación de Karoll Samantha, la madre de su hija

Daneidy Barrera, conocida en todo el país como Epa Colombia, está disfrutando al máximo de su rol de madre, aunque ella misma ha confesado que físicamente le ha dado bastante duro los cambios y malestares que su embarazo y posterior proceso en su cuerpo. Justamente hace unos días Epa debió ser intervenida médicamente por una hemorragia severa que la tuvo delicada de salud

En este proceso, ha sido Karol Samantha Barbosa, su pareja y madre de la pequeña Daphne Samara, de 3 meses de nacida, quien ha estado a su lado.

Epa y Karol llevan como pareja algo más de dos años. Sin embargo, no siempre esta historia de amor ha sido tan perfecta. La misma Epa Colombia reveló hace un tiempo, antes de dar a luz a la pequeña, que nació el 12 de abril pasado, que su romance con Karol ha sido fuerte, de tiempo, pero también de desencuentros y diferencias.

Así vivieron la separación Epa Colombia y Karol Samantha

Daneidy se había sincerado con Vea sobre cómo comenzó el idilio así como fue de forma algo ingenua, pues ocurrió en una piyamada cuando ambas estaban en sus 14 años. Pese a estar toda la noche juntas, en realidad, no pasó nada más allá de hablar mucho y unos besos.

La atracción entre ellas era evidente, pero también los roces. Aunque Epa no tenía dudas de que su compañera de colegio era el amor de su vida, la relación entre ellas era algo tensa.

Las dos tuvieron sus salidas con muchachos, pero la atracción seguía latente y fue entonces cuando vino una separación que pudo ser definitiva. Karol quedó embarazada de su pequeño hijo, que ya tiene 11 años y Epa se alejó por completo

Por su parte Karol rememoró que Karol Daneydi era bastante grosera y también por eso peleaban. Cuando estaban cerca pese al temperamento abierto y alegre de Epa, la cercanía de Karol la intimidaba.

Epa dejó atrás el orgullo y buscó a Karol Samantha

Recientemente en sus historias, Epa volvió a referirse a aquel distanciamiento pero enfatizó en que siente que ella y su pareja estaban destinadas a estar juntas.

Y consciente de que podría haber una oportunidad para su amor de juventud, Epa decidió un día buscar a Karol. Aunque Daneidy tenía pareja en aquel tiempo, también tenía claro que si su ex le daba una oportunidad ella se arriesgaría con ella.

“Un día fui a buscarla e intentar dejar mi orgullo, ego, miedo y decirle que ella era el amor de mi vida desde pequeña. Con el pasar del tiempo nos fuimos a vivir”, contó Epa en su historia.

Luego añadió que hoy en día su pareja no solo es la mamá d ella pequeña Samara sino que maneja una de sus empresas, aunque no le gustan las redes, de hecho no tiene cuenta personal en ninguna. “podría ser muy famosa, pero a ella le gusta mucho construir y dejar huellas, como por ejemplo, mi hija, que es igual a ella”.

Enseguida reflexionó sobre cómo se ve con ella. “Somos tal para cual. Siempre me preguntan: ¿por que ella? Si no es la de tu proceso’. Sí es la de mi proceso porque cuando me caí estuvo presente y siempre estará” apunto la influencer que recordó que en tiempos difíciles de su empresa Karol fue quien la apoyó y la levantó. Al final Epa dejó claro lo mucho que influye en cada persona una pareja. “Maduré, entendí, comprendí y valore absolutamente todo”, puntualizó la empresaria sobre la recuperación de su gran amor hace más de dos años.

