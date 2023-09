Entre lágrimas, Ariana Grande contó por qué se inyectaba bótox desde muy joven

Entre lágrimas, Ariana Grande reveló que en el 2018 dejó de usar bótox y rellenos. La artista confesó, en una charla con Vogue, que vivió momentos límite causados por su relación con la belleza y la percepción de muchas personas que hablaban de ella y de su cuerpo. Esta ‘invasión’, que se presentó porque desde muy joven se desenvolvió en el medio artístico, hizo que no supiera manejar la presión.

En la mencionada charla, la artista nacida en Boca Ratón, Florida, confesó que, durante años, el maquillaje funcionó para ella como una especia de disfraz con el que escondía su verdadera esencia del exterior.

“Siento que mi relación con la belleza ha cambiado mucho a través de los años, especialmente, porque empecé muy joven. Estuve expuesta a muchas voces. La gente tiene cosas por decir acerca de tu apariencia. Es muy difícil saber qué hacer, saber lo que vale la pena escuchar y lo que no. A los 17 años no lo sabes”. La joven artista, que también mencionó que se escondía detrás de capas de cabello y delineados de ojos muy gruesos, dijo con los años, entendió que el maquillaje no era para esconder, sino exaltar.

¿Qué le pasó a Ariana Grande?

La estrella, residenciada en Nueva York, hizo una revelación que impactó a sus fans. “Durante muchos años me inyecté los labios y usé bótox. Paré en el año 2018 porque me parecía que era demasiado. Me sentía como si me estuviera escondiendo”, dijo con voz entrecortada. “Durante mucho tiempo la belleza para mí era esconderse. Ahora no es así (...) quería poder ver mis líneas de expresión (...) espero que las líneas de mi sonrisa se hagan más profundas, y me ría más y más”, señaló.

Aunque no descartó volver a someterse a un tratamiento de belleza en el futuro, aseguró que se encuentra en paz con la idea de envejecer, incluso, con lo bello que ese proceso natural puede llegar a ser.