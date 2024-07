Antonia de ‘Los Chicaneros’ se defiende de ataques que la culpan de perder su bebé

Hace solo una semana el clan de Los Chicaneros, una divertida familia de influenciadores colombianos que ha ganado bastante terreno en el mundo digital, gracias a sus segmentos de humor tanto en Instagram como en TikTok celebraban la llegada de un nuevo miembro de la familia. Antonia, la menor de la familia, que está radicada en Orlando, Estados Unidos, pero que regularmente visita Colombia, estaba esperando su primer bebé, fruto de su relación con Chavi.

Sin embargo, la celebración se empañó cuando visitaron la ginecóloga y supieron que su bebé se había perdido.

“Gracias por llegar a nuestras vidas a darnos ese toque en el alma que tanto necesitábamos, gracias por llegar a hacernos sentir cosas únicas, llenarnos de ilusión y amor genuino. Estamos destruidos por tu ausencia física, pero siempre vas a estar con nosotros, nuestro primer hijo Thiago Mesa Botero (Dios nos recompensará)🤍, te llevamos en nuestro corazón. Mamá y Papá te van a amar toda la vida” escribieron Antonio y Chavi dando a conocer así la triste noticia.

Los Chicaneros narraron cómo vivieron la ilusión de Thiago

Así como recibieron miles de mensajes de apoyo, la pareja también fue foco de críticas en especial a Antonia, pues algunos cibernautas sugirieron que era responsabilidad de ella lo ocurrido.

Ante estos señalamientos la pareja decidió subir un video, donde se evidencia el dolor de lo acontecido y explican cómo fue el proceso que derivó en la triste noticia. Contaron cómo la noticia los llenó de regocijo y desde que se enteraron de que Antonia estaba embarazada se dedicaron a planear y soñar con el pequeño Thiago. Chavi contó que pensaban en cómo sería su llegada, en qué colegio lo pondrían, si nacería en Estados Unidos o en Colombia.

Sin embargo, en la más reciente visita a control la doctora que los atendió iba a realizar la ecografía, pero luego de revisar el vientre entró en alerta y les dijo que practicaría una ecografía intravaginal. Durante el relato Antonia se quiebra y llora en varias partes, expresando el profundo dolor que embarga a toda la familia de Los chicaneros en este difícil momento

“Ahí ella (la doctora) ya no pudo disimular… ahí la doctora no pudo disimular la cara, pero no quiso saltar a ninguna conclusión”, recordó Chavy sobre el día.

“Chicos nos tenemos que ir ya para urgencias a otra clínica”, mencionó les dijo su doctora.

Fue así como llegaron a urgencias “Antonia ya estaba destruida porque notamos la preocupación de la doctora”, dijo su pareja que siempre le dijo que a lo mejor la máquina estaba mal y que él confiaba en que todo estaba bien. Ya con el doctor d ella clínica el panorama salió a la luz.

“El doctor le empezó a hacer la ecografía en la clínica de urgencias...él si ya” en este punto la pareja no puede seguir con el relato y después de unos segundos menciona: “el bebé nos reveló que el corazón no estaba latiendo”

“Nunca tuve un dolor, una señal de alerta, simplemente el bebé dentro de mi dejó de crecer...nos han explicado que esto es algo natural, normal, esto es algo que pasa”, recordó Antonia que le explicaron los médicos, luego aclaró: “No fue por una mala fuerza, pasó porque así estaba escrito que pasara”, luego triste expresó: “El cuerpo simplemente rechazó el bebé”.

Por su parte Chavy quiso apoyar a su pareja en este momento tan complejo. “Quiero decirle a Antonia lo valiente que ha sido…Ella esta mal ha tenido que soportar el proceso de extracción del bebé pues como es un aborto retenido hay que sacarlo”.

Luego dejó ver su fe y refirió que la tristeza es pro ellos pues saben que “nuestro hijo está con Dios...está en un mejor lugar…”

Antonia de ‘Los Chicaneros’ pide empatía: “No nos castiguen por ser felices”

Antonia no quiso terminar el video sin antes referirse a sus críticos y solicitó respeto y empatía: “Pedirles un poco de empatía y de respeto, en serio, dejen los comentarios atacándonos, suponiendo, culpándonos, que eso nos pasó por publicarlo, no nos juzguen, ni nos castiguen por haber sido felices, por haber compartido…”, solicitó la generadora de contenido que luego también expresó su fe: “listo está bien, tienen sus creencias, nosotros también tenemos las nuestras la creencia de que lo que ya está escrito va a pasar...(que) si no hubiéramos publicado...No, eran los planes de Dios, esa es la culpa que nos han implantado, pero ya poco a poco no la vamos quitando…”.

Enseguida ella aclaró que lo sucedido con Thiago no fue culpa de ella o su pareja. “No fue culpa de nosotros, jamás hubiéramos hecho para afectar a nuestro bebé. Jamás”. Luego quiso enviar un saludo a quienes como ella sufrieron una pérdida similar: “personalmente quiero enviar un abrazo a quienes están pasando por esa situación”, mencionó Antonia quien ha recibido muchos mensajes que sufrieron situaciones similares. También reprochó a quienes dudaron de que estuviera embarazada pues aclaró que ellos jamás “hubiéramos jugado o molestado con eso”.

Al final indicaron “vamos a seguir haciendo contenido” y pide que no los juzguen o piensen que fue mentira.

