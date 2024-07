Emmanuel Restrepo, de ‘Rigo’, se declaró poliamoroso: “tengo relaciones abiertas”

La vida personal de los actores a menudo se convierte en un tema de interés público. Emmanuel Restrepo, conocido por su papel de ‘Carmelo’ en la exitosa serie Rigo, ha capturado la atención no solo por su talento en la actuación sino también por su extrovertida forma de ser y su papel de host en la primera temporada de La casa de los famosos.

Te puede interesar: Natalia Barulich, exnovia de Maluma y Neymar, se declaró pansexual. ¿Qué es?

¿Emmanuel Restrepo tiene pareja?

En varias oportunidades, el actor ha hablado sobre su vida amorosa, uno de los temas que más interés ha despertado en sus seguidores. Recientemente, Restrepo concedió una entrevista para la emisora Tropicana, donde fue franco sobre su orientación sexual y su elección de llevar una vida poliamorosa, una decisión que ha compartido sin ningún tapujo.

El locutor Jota Florez le preguntó si en este momento tenía pareja o estaba soltero. Sobre eso, dijo: “no tengo pareja, terminé una relación hace rato, estoy muy feliz soltero. Mi última pareja oficial fue hace como un año, pero después salí con otras personas. La última persona con la que estuve no era de la farándula”.

Luego, Florez insistió en escudriñar más sobre su vida privada, preguntándole: “¿Con quién está saliendo, o le está cayendo a alguien?”. El actor, quien cautivó al público por su papel de Carmelo, respondió afirmando que es poliamoroso:

“En este momento no está saliendo con nadie, estoy soltero, a mí me gusta, y lo he dicho muchas veces, que soy poliamoroso, que tengo relaciones abiertas, entonces en este momento estoy con nadie, estoy saliendo con gente y besándome con gente, pero nada oficial”, afirmó.

El poliamor, que se refiere a tener más de una relación al mismo tiempo con el consentimiento y conocimiento de todos los involucrados, es un concepto que ha ganado visibilidad y aceptación en los últimos años. Restrepo, al hablar abiertamente sobre su poliamor, se une a un creciente grupo de figuras públicas que están desafiando las percepciones tradicionales sobre el amor y las relaciones.

Emmanuel Restrepo quiso quitarse la vida

Además de su vida amorosa, Restrepo ha sido noticia por otros aspectos de su vida personal. En una entrevista reciente con Cómo amaneció Bogotá, reveló un oscuro episodio de su pasado donde intentó quitarse la vida debido a una “tusa muy grande” y problemas económicos durante la pandemia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Tuve un intento de suicidio de pandemia y a raíz de ese suceso escribo la obra de teatro con mi mejor amiga. Hablamos mucho sobre salud mental y vimos que es un tema con el que mucha gente se sentía identificada y que estaban pasando por situaciones similares... Fue una tusa muy grande, fue la gota que derramó el vaso. Yo venía de muchas cosas, estábamos en pandemia, la estábamos pasando muy mal, no tenía ni un centavo, estaba pasando por un momento difícil”, aseguró. Afortunadamente, encontró consuelo y salvación en el arte y la terapia, lo que le permitió superar ese difícil episodio.