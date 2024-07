Emmanuel Restrepo, de ‘La primera vez’, recordó por qué quería quitarse la vida

Emmanuel Restrepo es uno de los actores más cotizados del momento en Colombia, pues en poco tiempo ha brillado en importantes producciones, como Rigo, La primera vez, y Malta, película que está en cartelera. Además, en febrero pasado debutó como presentador en La casa de los famosos.

Sin embargo, hace algunos años la realidad del antioqueño era muy diferente, según contó en una reciente entrevista, pues incluso llegó a pensar en atentar contra su propia vida.

Emmanuel Restrepo hizo equipo en 'La casa de los famosos' con Roberto Velásquez, Lina Tejeiro, Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Fotografía por: Felipe Marino

¿Por qué Emmanuel Restrepo quería quitarse la vida?

Según explicó en una charla con Impresentables, programa de la emisora Los 40 Colombia, hace cuatro años, cuando terminó una relación amorosa, sintió que no podría superar esta situación y tuvo la intención de acabar con su historia.

“Mi salud mental está muy bien, pero ha sido un tema que no siempre ha sido así y que me ha hecho hacerme muchas preguntas. Gracias a que no haya estado tan bien, este se ha convertido en un tema primordial en mi vida porque yo también pasé por una depresión en pandemia”, expresó el actor.

“En la pandemia yo terminé una relación y estábamos en los peores días, en esos en los que no se podía salir, entonces yo estaba muy mal. Ese día me fui a uno de los edificios de mis mejores amigos, que era muy cerca de mi casa (avenida Caracas con calle 57), y entré sin anunciarme. Le dije al celador que iba a para donde mi amigo, pero en realidad me subí a la terraza el edificio y alcancé a pararme en el borde. Tengo la imagen de ver el Transmilenio pasando y ver allá abajo todo”, agregó Emmanuel Restrepo.

A pesar del oscuro momento que atravesó en su vida, el paisa logró sacar algo de provecho: “Gracias a ese intento de suicidio que tuve, empecé a hablar con mi mejor amiga del tema y creamos una obra que se llama ‘Good Bye’; esa obra ha detonado muchas cosas, como empezar a hablar y a darle relevancia a la salud mental, tener conciencia, empezar a hablar del suicidio”.

Así comenzó Emmanuel Restrepo en la actuación

Nació el 16 de noviembre de 1992 en Medellín y desde pequeño mostró interés por el arte y la cultura, y participó en varios talleres de teatro y música en su escuela.

A los 16 años, Emmanuel Restrepo se mudó a Bogotá para seguir su pasión por la actuación. Y aunque se había hecho a la idea de trabajar solo para teatro y nunca para televisión, con el pasar del tiempo cambió su parecer e hizo parte de producciones como El capo, Enfermeras, Yo soy Frankie y Mujeres al límite.

Hoy, a sus 30 años, es maestro de Arte de Dramático egresado de la Universidad Central, y también se desempeña como productor e improvisador con más 15 años de experiencia.