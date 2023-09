Elsa Riveros, cantante de Pasaporte, regresó a la música para matar la tristeza

La cantante Elsa Riveros, se convirtió en toda una leyenda del rock en español colombiano. La bogotana, cuya inconfundible voz interpretó Desvanecer, junto a Poligamia, uno de los temas clásicos de ese género, fue parte del grupo Pasaporte y canciones suyas como Igor y Penélope y Andando por ahí, se convirtieron en piezas obligadas para los amantes del rock y el pop colombiano. También hizo dúo con Andrés Calamaro después del famoso concierto de concierto, hace 35 años.

Catalogada como la primera dama del rock en español, y entrevistada por reputadas publicaciones como The Rolling Stone, desapareció de la escena musical mientras colegas suyos, que comenzaron en los 80 y los 90, como Andrés Cepeda o Juanes, consolidaron sus carreras.

Elsa por su parte, se enamoró y se fue a Estados Unidos donde terminó Ciencia Política, carrera que había comenzado en la Universidad de los Andes de Bogotá. En tierras anglosajonas fue madre y se desempeñó trabajando en su profesión y procurando siempre ayudar a los más vulnerables. Estaba feliz, pero incompleta, hoy lo sabe.

Elsa Riveros ha sido catalogada como la Primera Dama del rock colombiano Fotografía por: cortesía

Y es que, aunque la música nunca se fue, si pasó a un segundo lugar y a veces, un tercer lugar. Riveros priorizó su carrera y su familia.

El regreso de Elsa a la escena musical, aunque se dio definitivamente hace un año en realidad se empezó a gestar una década atrás cuando Juanes en pleno concierto de Washington la divisó en el público y la invitó a cantar con él, reconociendo que su talento estaba intacto.

También te puede interesar: Mariana Mesa sigue su proceso contra el cáncer y se prepara para radioterapia

Ahora Elsa ha vuelto a ser noticia. Dejó de ser la voz que los jóvenes identifican al escuchar, pero cuyo rostro era desconocido porque desde hace más de un año se ha vuelto a apoderar del escenario. Este fin de semana volverá a ser así, pues Ella es parte del concierto ´Bogotá en sinfonía, 35 años, concierto de conciertos´, que reunirá el viernes 1 y el sábado 2 en el Astor Plaza de Bogotá a intérpretes del rock en español como ella, Roxana de Kraken, Compañía Ilimitada, Ana Valencia, de Ana y Jaime, entre otros junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Madrid.

Elsa Riveros y su experiencia como politóloga en Estados Unidos

Volviendo al retorno de la cantante, casi tres décadas después de partir, este se dio en parte porque su esposo, un gringo como ella le dice cariñosamente, notó que sin la música ella no estaba del todo bien. Esta es la historia completa de lo que Elsa hizo mientras la interpretación la buscaba y cómo finalmente ella sucumbió ante la música.

En este tiempo donde estuviste alejada de la música, ¿cómo fue tu relación con ella?

“Digamos que por un tiempo no hubo música, después conocí a un guitarrista de Puerto Rico, casado con una colombiana y ella me dijo que a su esposo le gustaría conocerme. A mí me pareció chévere la idea de volver a cantar, así fuera en mi casa y ensayar unas canciones, para que no se me olvidara cantar. Nunca pensando en que un día iba a estar aquí, dándote esta entrevista. Como Paul McCartney quien dijo apenas se acabaron los Beatles: ´me inventé algo para que no se me olvidara cantar´. Practiqué y canté en un festival, en un restaurante y cantaba por el ejercicio de cantar”.

Pero no viviste de la música en Estados Unidos, sino que trabajaste en tu carrera…

“Si. Cuando tú vives en Estados Unidos, trabajas, es un país para ir a trabajar, a no ser que seas multibillonario. Caminé perros, cuidé niños, cuidé ancianos. Cuidé una señora de los 100 hasta los 106 años y le cantaba, llevaba mi guitarra y ella no entendía nada porque era gringa…”

Y ¿cómo fue que terminaste trabajando en esa área y o en diplomacia a política directamente?

“Yo terminé Ciencia Política en la Universidad de Towson de Maryland, pero no me veía trabajando en el Capitolio de Estados Unidos, en la OEA, o en el Banco Mundial. Yo me veía con la comunidad. Fue así como terminé en una organización comunitaria. Yo fui y dije, ´miren ustedes serían mi primer trabajo, yo no tengo ninguna experiencia, acabo de graduarme, pero yo les voy a sudar esta camiseta´”

Allí, Elsa se ocupó de que esas comunidades pudieran exigir condiciones que les eran negadas y tuvieran acceso a derechos básicos e importantes.

Su carrera la llevó a Guatemala donde tuvo a su hijo Diego Antonio, hoy de 21 años. Pronto regresó a Estados Unidos donde luego lucharía por los derechos de los trabajadores de hoteles, que estaban buscando también mejores condiciones. Su rol de madre le demandaba tiempo, así que pronto trabajó medio tiempo.

“La música no me dejaba en paz”, Elsa Riveros

El gran punto de giro para la vida de la intérprete vendría hace poco cuando la invitaron a un recital. “El año pasado me invitaron a un concierto, yo estaba en mi trabajo feliz, porque siento una pasión por eso. Estaba ahí, pero la música no me dejaba en paz. Como dicen: la cometa, estaba pidiendo más pita y decidí un día darle más pita y aquí estoy contigo”.

Y ¿tu esposo, tu trabajo?

“Renuncié al trabajo, a todo. Mi esposo está esperándome y me dice ¿cuándo vuelves? le dije, no sé, un día de estos. Él es más gringo, más tranquilo, más relajado. Un día me dijo: ´yo he sentido su tristeza con la música´ y le dije: ´necesito averiguar si esta tristeza viene de la música o viene de que tengo depresión´. Llegué en enero del año pasado sin ninguna agenda, solo con el deseo de venir acá”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

¿Y tu hijo?

“Él también me dijo, ´yo he sentido tu tristeza´”.

Y más de un año después ¿cuál es la conclusión?

“Que la era la música era la música. Estoy feliz. Yo venía de vez en cuando y cantaba, canté con Poligamia, con Andrés Cepeda… Pero no a tiempo completo. Era falta de música a este nivel. Creo que la música es celosa, y tal vez, el arte en general, el teatro, la pintura. No le gusta ser compartida con nada, con otro trabajo, con la arquitectura, con la ingeniería, no le gusta. Entonces es como si dijera: ´ese cuartico de hora me ofende, prefiero que no lo hagas´ Si lo vas a hacer hay que metérsela toda. Eso es lo que quiero decir ahora, que los sueños se hacen realidad, pero que exigen que uno se arriesgue y renuncie y se entregue uno al sueño. Un poquitico, cositas así, manoseaditas, eso no le gusta el sueño”.