Ellos son los padres de Luisa Fernanda W ¿Por qué dice que tiene dos papás?

Una vez más, la influenciadora Luisa Fernanda W realizó con sus de seguidores Instagram una dinámica llamada ‘la caja de preguntas’, por medio de la cual resolvió algunas dudas sobre su vida privada. Sin embargo, en esta ocasión llamó la atención que habló sobre la historia de sus padres.

Luisa Fernanda W y su familia

¿Quiénes son los papás de Luisa Fernanda W?

En su historia, la antioqueña de 30 años habló primero sobre Viviana, la mujer que le dio la vida, a quien recordó con mucho amor y cariño.

“Mi madre es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si vamos a hablar de una mamá presente, amorosa y trabajadora, puedo hacerlo de la mía. De verdad que yo me quedo impresionada (...) Yo todo lo que he logrado en mi vida es gracias a ella”, expresó inicialmente.

Fue entonces cuando Luisa Fernanda W habló sobre su padre adoptivo, pues el biológico falleció hace mucho tiempo:

“Los que saben mi historia, mi verdadero papá murió antes de yo nacer, pero la vida me regaló a mi padrastro, quien para mí ha sido un papá toda la vida. Él llegó desde que yo era una bebecita, me crio y me dio todo el amor del mundo. Jamás para mí ha sido un padrastro, sino un papá que la vida me regaló y nos dio mucho amor a mi hermana y a mí”.

“Yo creo que parte de la fuerza que tengo como mujer viene por la crianza de mis padres (...) De verdad que mis papás me brindaron todo lo mejor y se los agradezco de todo corazón. Ellos tienen como 25 años de casados y el ejemplo de familia que me dieron es impresionante. Son una pareja muy unida y los admiro mucho”, concluyó Luisa Fernanda W sobre el tema de sus padres.

¿Por qué Luisa Fernanda W no muestra a sus papás en redes?

Según lo que ella misma reveló hace algún tiempo, sus familiares decidieron no aparecer en sus publicaciones para preservar su privacidad. Además, mencionó que su mamá solo aparece en temas muy específicos.

En el pasado, su mamá colaboraba con algunos videos, pero luego dejó de hacerlo e incluso cerró sus redes sociales. También habló sobre la cercanía con su hermana y mencionó que, a pesar de que tiene sus cuentas en redes, no le interesa formar parte del mundo digital como ella lo hace.

“Cuando yo empecé grabando videos, yo agarraba a mi mamá para que actuara y era todo un personaje ¡Súper chistosa!, pero después me pedía que no apareciera y mi papá menos. Mi hermanita tiene redes sociales, pero tampoco es que le encante el mundo de los influenciadores. Ella es psicóloga, se especializó en otra rama”, mencionó Luisa Fernanda W.