Ellos son los hijos de Martha Liliana Ruiz. Así se ven y a esto se dedican

Martha Liliana Ruiz fue reina de belleza de Santander en 1982 y representó a Colombia en Miss Internacional en Japón al año siguiente. Su buen desempeño en reinados la ubicaron rápidamente en los medios y luego, se convirtió en una de las actrices favoritas de las telenovelas en la década de los 80, luego de estelarizar la película Cain. Novelas como La estrella de las Baum, Amándote, El refugio, la rosa de los vientos la tuvieron como su figura principal. La última vez que la vimos en la pantalla nacional fue como la jefe Evelyn en la serie Enfermeras.

Pero Ruiz no se ha retirado de escena, sigue detrás y muy productiva. Ella no se conformó con el rol de la interpretación y poco a poco, desde los 90, fue incursionando como emprendedora y creadora de teatro. Hoy sigue siendo actriz y se ha consolidado como una destacada empresaria de las tablas.

Martha Liliana Ruiz se va del país

La santandereana reveló a Vea que está a pocos días de obtener la ciudadanía americana y lograr así unificar a todo su grupo familiar. Mencionó quiénes son sus hijos y a qué se dedican.

“Estoy esperando mi residencia americana. En este ultimo año me ha tocado estar entre Colombia y Estados Unidos porque mi residencia es Bogotá, pero mi esposo vive en Estados Unidos y la idea es que toda la familia se pueda reunir. Este mes de marzo tenemos las entrevistas”, comenzó revelando Ruiz quien ha estado entre los dos países escribiendo y produciendo teatro y cortometrajes, razón por la cual no ha salido mucho en televisión últimamente.

Actualmente tiene el montaje Tras-Eros en temporada en el teatro Belarte de Bogotá, donde Luly Bossa y Jairo Ordoñez protagonizan. En la Florida esa misma pieza la protagonizan ella y el actor colombiano, también residenciado en Estados Unidos, Andrés Felipe Martínez. Mi idea es dedicarme a producir cosas y llevar teatro latino a Orlando y Tampa. Con Marisol Correa esos son los planes”

Estos son los hijos y nietos de Martha Liliana Ruiz

Martha Liliana también comentó que sus tres hijos están muy cerca de ella. “Tengo tres hijos Juan Guillermo, de 37; Mariana, de 35; y Margaret, de 18. Juan Guillermo es empresario tiene una compañía de realtor llamada Good Karrot en Estados Unidos y, junto con mi hija Mariana, tienen una empresa de seguridad Savikas acá en Colombia que en tres años ha sido una bendición, pues cada día se consolida como una de las más grandes”, mencionó la actriz que también es abuela gracias a sus dos hijos mayores. Juan Manuel de 15 años; Julieta, de 13 y Renata, de 5, son hijos de Juan Guillermo, mientras que Alejandro de 8 años y Helena de 3, son hijos de Mariana.

Martha Liliana rodeada de sus tres hijos y sus cinco nietos Fotografía por: cortes

Sobre su hija Margaret, producto de su relación de 15 años con Andrew Clarkson, la actriz contó que está en último grado del colegio y este año también se radicará en Estados Unidos. Ninguno de sus hijos les ha inclinado por la carrera artística “Ninguno está en el medio, Margaret es la que más ha estado ahí, me hace los detrás de cámaras de mis producciones. Creo que mis hijos han visto todo lo que me he tenido que fregar en la vida, han sido 40 años de carrera : ´queremos una vida más tranquila y menos azarosa´. Mariana es comunicadora, pero prefirió estar en el área empresarial”, puntualizó la actriz que está casada desde hace cinco años con el empresario Alex Peterson con quien tiene dos gatos.

