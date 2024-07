Ellos son los hijos de María Lucía Fernández, presentadora de ‘Noticias Caracol’

María Lucía Fernández, a quien de cariño le llaman ‘Malú', es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, entre otras razones, gracias a los 26 años que lleva siendo parte del equipo de Noticias Caracol. Razón por la cual su vida personal despierta interés entre el público.

María Lucía Fernández junto a Jorge Alfredo Vargas, su compañero de fórmula en 'Noticias Caracol'. Fotografía por: Jairo Quintero

¿Quiénes son los hijos de María Lucía Fernández, presentadora de ‘Noticias Caracol’?

La periodista tiene dos hijos fruto de su primer matrimonio con Juan Castañeda: Juan Martín y Lorenzo Castañeda Fernández.

Juan Martín, el mayor de los dos, nació en 1993. Se graduó como arquitecto de la Universidad Javeriana y actualmente se dedica al diseño de interiores y gerencia de proyectos. A pesar de no ser tan activo en las redes sociales, se le puede encontrar en LinkedIn, donde muestra su experiencia profesional.

Lorenzo, de 26 años, ess psicólogo y trabaja en Páramo Presenta / Sueño Estéreo SAS. Al igual que su hermano, mantiene un perfil bajo en las redes sociales, prefiriendo mantener su vida privada alejada del ojo público en el que ha permanecido ‘Malú' durante 33 años.

Los hijos de María Lucía Fernández han seguido sus propios caminos profesionales, pero se mantienen cercanos a su madre.

¿Por qué María Lucía Fernández demandó al papá de sus hijos?

En una entrevista que concedió en mayo pasado a Caracol Radio, la presentadora de Noticias Caracol confesó a Vanessa de la Torre que tomó acciones legales contra su expareja por negligencia en la cuota alimentaria de Lorenzo y Juan Martín.

“Empecé a asumir económicamente la responsabilidad de los hijos con muy poca ayuda. Hice un proceso, no porque me faltara económicamente, sino por dignidad y porque este ejercicio lo tienen que hacer las mujeres en Colombia. Si el papá no responde económicamente por los hijos, aquí hay unos espacios y hay unas denuncias penales por inasistencia familiar”, explicó ‘Malú'.

“Lo denuncié penalmente y fue muy difícil, pero aprendí que eso hay que hacerlo, es un ejercicio que hace parte de la ley y en ese sentido tiene que funcionar. Si no quiere pagar porque no quiere, que es dolo, la ley obliga a los hombres, o en otros casos a las mujeres, a que tienen que responder emocional y económicamente por sus hijos”, concluyó María Lucía Fernández.