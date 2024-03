Ella es Yesica Yuyeimi, la enamorada de Suso El Paspi ¿Así la imaginabas?

Desde hace tiempo que el personaje de Suso El Paspi, interpretado por el comediante Dany Alejandro Hoyos, se ganó un espacio en el corazón del público colombiano gracias a The Suso’s Show, donde conversa con cantantes, actores y otras celebridades.

Así como la singular manera de hablar de este embolador se quedó en la memoria de los televidentes, también lo hicieron algunos de los personajes que suele nombrar en sus presentaciones, como a su novia Yesica Yuyeimi, quien lo acompañó este 8 de marzo en Día a Día.

Yesica Yuyeimi y Suso El Paspi en 'Día a Día'. Fotografía por: Captura de pantalla Día a Día

¿Quién es Yesica Yuyeimi, la novia de Suso El Paspi?

Aunque la presento públicamente hace algunos años, pocos recordaban a esta mujer que, así como su enamorado, tiene una particularidad en su dicción. Por esta razón, regresaron al matutino del canal Caracol y hablaron sobre su relación.

“Yo no había salido (públicamente) porque yo me dediqué al hogar. Es que yo no soy como esas influenciadoras ni como esas muchachas que presentan o se mantienen pegadas al celular (...) Nosotros nos conocimos en una discoteca de Chupamestepenco y en ese entonces él era mesero, entonces me pasó el teléfono detrás de la factura para que nos viéramos “, comentó Yesica Yuyeimi.

“Él me enamoró con esa mirada tan hermosa y espectacular, y también con su sentido el humor (...) pero creo que él siempre me ha hecho ver cómo no es. Yo no soy brava“, concluyó la novia de Suso El Paspi en su charla con Carolina Cruz, Carolina Soto y Carolina Gómez, presentadoras de Día a Día.

La actriz detrás de Yesica Yuyeimi

Cabe recordar que Yesica Yuyeimi es un personaje interpretado por Andrea Zuluaga, una actriz, presentadora y figura de redes sociales que cada vez toma mayor relevancia en los shows de Suso El Paspi.

“Gracias por el recibimiento a Yesica Yuyeimi. Gracias por el tiempo, la paciencia y sobre todo la confianza que ha depositado en mí. Dany Hoyos, gracias por ser un excelente compañero en escena, por su alegría, ocurrencias, amor y transmitir todo esto al público (...) Agradecida con el equipo de Caracol TV, como siempre tan profesionales y con un don de gente maravilloso. Gracias a mi familia y amigos. Gracias a todos los que estuvieron ahí, a los que no pudieron ir pero me apoyan desde la distancia, a los que disfrutan mi proceso y se divierten con lo que hago”, fue el emotivo mensaje que dedicó Zuluaga hace poco en redes sociales.