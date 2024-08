Ella es Valentina, la hija de Fanny Lu que ya es mayor de edad

Además de ser una cantante de renombre, Fanny Lu es una madre orgullosa que mantiene al tanto de su vida profesional y familiar a sus seguidores.

La artista estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Los Andes, pero se retiró cuando quiso apostarle a su carrera musical, ha dejado claro en sus entrevistas que su prioridad son sus hijos.

Fanny Lucía Martínez Buenaventura, quien nació el 8 de febrero de 1973 y adoptó el Fanny Lu ha participado como juez y coach en reality shows como Pequeños gigantes, La Voz Colombia y La Voz Kids, también estuvo en Mira Quién Baila All Stars.

Fanny Lu tiene dos hijos que ya son mayores de edad

Fanny fue portada de la revista Vea hace algún tiempo y no pudo mostrarse más orgullosa de sus hijos, quienes también aplauden la carrera de la cantante y le muestran admiración.

Se sabe que Mateo, quien se llama artísticamente Teo, tiene 23 años y está dedicado a su carrera musical y cuenta con el apoyo de su famosa progenitora. La menor es Valentina, quien el primero de enero pasado cumplió 19 años.

Valentina es una joven que curiosamente no se inclinó por lo artístico, su enfoque fue más por los negocios. Por ello, apenas culminó sus estudios secundarios se concentró en una carrera vinculada con la administración y las finanzas. Fanny se mostró orgullosa cuando valentina comenzó su proceso universitario en el famoso Badson College, considerada una de las escuela de negocios más reputadas del país norteamericano.

Fanny Lu junto a su hija valentina Fotografía por: Captura Instagra

“Mi mamá es una mujer amorosa, es muy generosa, es chistosa, es una amiga, ¡ella es divina!”, dijo Valentina a Vea cuando le indagamos sobre cómo era la estrella en su rol. También demostró en su momento toda su gratitud. “Le agradezco (a mi mamá) que hasta en momentos difíciles me hace reír mucho. Compartimos mucho y siempre estamos juntas. He podido acompañarla en su carrera y ella me ha acompañado en todos mis logros y me ha ayudado con mis bajas y todo”.

Fanny Lu pasa vacaciones con su hija

No se sabe con exactitud si Valentina ya tiene novio y Fanny sea suegra, pero cuando hablamos con ella en aquel tiempo, la artista privilegió que cuando sus hijos tuvieran pareja se tratara de alguien especial que los apoyara y valorara.

Valentina y Teo vivieron sus primeros años en Miami, pero luego se trasladaron a Colombia donde pasaron buena parte de su infancia y adolescencia.

Actualmente, Fanny Lu y Valentina pasan tiempo juntas antes de que la segunda regrese a las aulas a comenzar su semestre.

Madre e hija están viviendo unas vacaciones soñadas en Nueva York. Las dos han caminado la ciudad y Fanny Lu comparte sus experiencias en redes sociales donde además de visitar sitios turísticos, han probado diversas comidas

